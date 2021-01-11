Рудковская не стала поддерживать Загитову после скандала на хоккейном матче

После просмотра хоккейного матча между «Ак Барсом» и «Металлургом» фигуристка поднялась в ложу прессы и, как сообщил корреспондент издания «Спорт-Экспресс» Рустам Имамов, в грубой форме потребовала удалить фотографии с ней на трибуне.

При этом, по словам журналиста, Загитова угрожала своими “связями” и говорила фразу “Я вас засужу”.

По словам Имамова никто не ставил перед собой цели фотографировать именно Загитову. Она могла случайно оказаться в кадре, когда сотрудники СМИ снимали болельщиков.

Поведение спортсменки озадачило даже продюсера, жену Евгения Плющенко Яну Рудковскую

- Если ты сидишь на трибуне, ты должен быть готов, что тебя будут снимать. Я удивлена тем, что сказала Алина Загитова. Если ты приходишь на мероприятие, если ты являешься селебрети, которую любят миллионы, ты должна быть готова к тому, что тебя будут фотографировать, к тебе будут подходить фанаты, журналисты, — сказала Рудковская в интервью NEWS.ru.

Продюсер отметила, что если человек хочет приватности, то ему не стоит посещать массовые мероприятия. Либо стоит брать с собой охрану, которая будет вежливо просить журналистов удалить фото. Но и то, даже в этом случае журналист имеет право отказать.

- Я хожу на подобные мероприятия, как и мой муж, с охраной, дабы не было никаких провокаций ни со стороны прессы, ни со стороны кого-либо, — отметила она.

Тем не менее, Рудковская добавила, что фраза о связях Загитовой может быть преувеличением.

- Не думаю, что она так сказала, хоть и допускаю, что могло быть с её стороны явное недовольство произошедшим. В данной ситуации — я не вижу никаких нарушений со стороны прессы. Журналист четко выполнял свою работу.

Год назад издание «Бизнес Online» написало, что Загитову могли переманивать в команду Евгения Плющенко. Этот переход не состоялся.