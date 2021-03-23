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Черчесов может стать тренером турецкой сборной

Ранее он отказался стать наставником национальных команд Китая и Саудовской Аравии

Фото: скриншот

Станислав Черчесов

Экс-тренер российской сборной по футболу Станислав Черчесов сообщил, что может стать наставников турецкой национальной сборной. Об этом он заявил в интервью на польском YouTube-канале Kanał Sportowy.

Черчесов утверждает, что с этим предложением к нему обратились из Турецкой федерации футбола. Также там удивились, что тренер уже знаком с некоторыми турецкими футболистами. 

До этого Черчесову предлагали взять под свою опеку команды Китая и Саудовской Аравии, но он отказался от этих вакансий.

Напомним, что Станислав Черчесов в этом году покинул должность тренера российской сборной по футболу. Его место занял Валерий Карпин.

Теги: #футбол, #Черчесов

Рубрика: Спорт

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