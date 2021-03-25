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Вчера, в 23:28

СМИ: Воры вернули олимпийской чемпионке медали вместе с коробкой конфет

Сама Елена Веснина утверждает, что ничего пока не получала

Фото: Instagram

Елена Веснина

Некий источник в подмосковной полиции сообщил журналистам «Комсомольской правды», что олимпийской чемпионке, теннисистке Елене Весниной вернули украденные ранее медали.

Сама спортсменка этого подтвердить не смогла. Утверждается, что 23 сентября злоумышленники, раскаявшись, вернули украденное, но не лично в руки, а на КПП в элитном поселке Подмосковья. К возврату была приложена коробка с конфетами и записка с извинениями.

«Подтвердить пока ничего не могу. Следователи занимаются. Я пока ничего не получала», – сказала теннисистка.

Теги: #Олимпиада

Рубрика: Спорт

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