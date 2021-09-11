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Кража медалей у олимпийской чемпионки, ФБР рассекретило документ по 11 сентября, задержание пастора-миллионера: главные новости к утру 12 сентября

Коротко о главных событиях к утру воскресенья

Фото: Global Look Press

У олимпийской чемпионки, теннисистки Елены Весниной в Подмосковье украли медали и драгоценности. Когда Веснина с мужем уехала на ужин, преступник перелез через забор, взломал дом и украл медали, а также драгоценности из сейфа. 

 «Нас не было в доме всего несколько часов. Когда вернулись с ужина, обнаружили, что украли медали. Они лежали в спортивной сумке… не на видном месте (...) В любом случае, сейф тоже взломали, украли драгоценности и украшения, не взяли только документы», – рассказала Веснина газете «Коммерсант». 

ФБР по указу президента США Джо Байдена обнародовало первый документ из серии материалов, связанных с терактом 11 сентября 2001. Как передает CNN, в документе содержится подробная информация о работе ФБР по расследованию предполагаемой материально-технической поддержки, которую сотрудник консульства Саудовской Аравии и подозреваемый агент саудовской разведки в Лос-Анджелесе предоставили по крайней мере двум террористам, захватившим самолет. 

Указ Байдена был издан после того, как более 1600 человек, пострадавших от теракта, отправили ему письмо с просьбой раскрыть данные по случаю 20-летия трагедии. 

В Москве задержали бывшего помощника пастора церкви «Христианская миссия», который подозревается в мошенничестве с деньгами прихожан на сумму более 58 млн рублей. Как рассказали в главном управлении МВД России по городу Ставрополю, мужчина на протяжении четырех лет занимал деньги у жителей края, других регионов и даже стран, используя свое положение и сложившиеся между ним и прихожанами доверительные отношения. Он просил деньги якобы на развитие бизнеса в сфере общественного питания, на изготовление лекарственных препаратов и прочее. Когда злоумышленник накопил «приличную» сумму, он решился покинуть родные края, после чего был объявлен в федеральный розыск и затем найден в Москве, где он находился у родственников. Против служителя церкви завели дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). 

В Чите вертолет приземлился на реку из-за ошибки в навигации. Как рассказали в ГУ МЧС по Забайкальскому краю, вертолёт сел по точке навигации GPS, которая была введена некорректно. 

«Все целы, самолёт находится в исправном состоянии, но взлететь не может, так как находится на воде. Сейчас решается вопрос о его транспортировке в место, откуда он сможет подняться в воздух», – приводит слова пресс-службы РИА Новости

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