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Олимпийские автомобили от Путина снова выставляют на продажу

Одно из объявлений было выложено на сайты продаж 16 сентября

Фото: Auto.ru

На прошлой неделе спортсменам, которые смогли занять призовые места на Олимпийских играх в Токио, вручили автомобили BMW. Церемония проходила на территории Кремля при участии президента Владимира Путина. Однако, не прошло и 4 дней, как одно из наградных авто оказалось на Авито и Авто.ру.

Как утверждает продавец, автомобиль был подарен серебряному призеру Олимпийских Игр.

-Продам BMW X3 3,0 diesel, олимпийская за серебро. Все вопросы по телефону звоните или пишите с 9:00-21:00, - сказано в объявлении.

Телефон, указанный в объявлении, принадлежит автодилеру по имени Дмитрий.

"Серебряная" BMW продается за 5 500 000 рублей, что немного выше средней цены за новые авто той же модели.

Фото: Avito

Олимпийские призеры и раньше выставляли на продажу подаренные автомобили. Причем, некоторые из них даже не успевали сесть за руль - машины до места продажи перегоняли водители.

BMW для спортсменов закупает Фонд поддержки олимпийцев России, который состоит из самых богатых представителей страны. Туда входит, к примеру, Роман Абрамович, Олег Дерипаска, Владимир Потанин, Виктор Вексельберг и несколько десятков других представителей крупного бизнеса.

В этот раз представители фонда оговорились, что не имеют ничего против того, чтобы олимпицы распродавали ценные подарки.

«Спортсмены — практичные люди. Доля проданных автомобилей составляет 6%», — рассказывал исполнительный директор Фонда поддержки олимпийцев Александр Катушев порталу Ura.ru.

Не исключено, что скоро можно будет купить и "золотые" BMW X5.

Олимпийцы – не Гагарин. Почему "кремлёвские" BMW сбывают по дешевке
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