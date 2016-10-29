Олимпийские автомобили от Путина снова выставляют на продажу
Одно из объявлений было выложено на сайты продаж 16 сентября
На прошлой неделе спортсменам, которые смогли занять призовые места на Олимпийских играх в Токио, вручили автомобили BMW. Церемония проходила на территории Кремля при участии президента Владимира Путина. Однако, не прошло и 4 дней, как одно из наградных авто оказалось на Авито и Авто.ру.
Как утверждает продавец, автомобиль был подарен серебряному призеру Олимпийских Игр.
-Продам BMW X3 3,0 diesel, олимпийская за серебро. Все вопросы по телефону звоните или пишите с 9:00-21:00, - сказано в объявлении.
Телефон, указанный в объявлении, принадлежит автодилеру по имени Дмитрий.
"Серебряная" BMW продается за 5 500 000 рублей, что немного выше средней цены за новые авто той же модели.
Олимпийские призеры и раньше выставляли на продажу подаренные автомобили. Причем, некоторые из них даже не успевали сесть за руль - машины до места продажи перегоняли водители.
BMW для спортсменов закупает Фонд поддержки олимпийцев России, который состоит из самых богатых представителей страны. Туда входит, к примеру, Роман Абрамович, Олег Дерипаска, Владимир Потанин, Виктор Вексельберг и несколько десятков других представителей крупного бизнеса.
В этот раз представители фонда оговорились, что не имеют ничего против того, чтобы олимпицы распродавали ценные подарки.
«Спортсмены — практичные люди. Доля проданных автомобилей составляет 6%», — рассказывал исполнительный директор Фонда поддержки олимпийцев Александр Катушев порталу Ura.ru.
Не исключено, что скоро можно будет купить и "золотые" BMW X5.