Олимпийские призеры и раньше выставляли на продажу подаренные автомобили. Причем, некоторые из них даже не успевали сесть за руль - машины до места продажи перегоняли водители.

BMW для спортсменов закупает Фонд поддержки олимпийцев России, который состоит из самых богатых представителей страны. Туда входит, к примеру, Роман Абрамович, Олег Дерипаска, Владимир Потанин, Виктор Вексельберг и несколько десятков других представителей крупного бизнеса.

В этот раз представители фонда оговорились, что не имеют ничего против того, чтобы олимпицы распродавали ценные подарки.

«Спортсмены — практичные люди. Доля проданных автомобилей составляет 6%», — рассказывал исполнительный директор Фонда поддержки олимпийцев Александр Катушев порталу Ura.ru.

Не исключено, что скоро можно будет купить и "золотые" BMW X5.