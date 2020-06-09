Канделаки переключили с «Матча» на «Газпром»

Канделаки покинула кресло руководителя канала, перейдя на более высокую, но менее заметную должность. Такой вариант увольнения в спортивной сфере уже был.

После допингового скандала Виталия Мутко перевели из министра в «вице-премьера по спорту». Вместо того, кто за все отвечает, чиновник становится одним из кураторов – и вроде бы все довольны.

За 6 лет существования «Матча» Канделаки стала главным раздражителем на канале. Все провалы (низкие рейтинги и увольнения комментаторов) приписывались ей, а заслуги – корреспондентам, ведущим и звездным гостям (которые приходили в эфир благодаря знакомству с той же Канделаки). Такое впечатление сложилось не случайно – теледива очень скучно комментировала соревнования в своих соцсетях и зажигалась по-настоящему только тогда, когда надо было кому-то дерзко ответить. Такой у Канделаки любимый вид спорта.

Последним скандалом стало увольнение комментатора Нобеля Арустамяна, который хлопнул дверью из-за принципов – его заставили выпустить желтушное интервью с Павлом Мамаевым. В спину Нобелю понеслась масса старых претензий от Тины Канделаки, о которых раньше она не говорила. Некрасиво.

Однако переход на другую работу не единственное, что меняется в деловой жизни Канделаки. Телепродюсер может переключиться на свои частные бизнес-проекты. Доли в двух ее фирмах – «Сейгл» (косметика) и «ТК Эдьюкейшн» (производство видеофильмов) недавно купила IT-корпорация «Квантум А Рус», которая занимается развитием образовательных программ.