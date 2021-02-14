"Матч ТВ" обвинили в фэтшейминге – ведущих отстраняют от эфира за лишний вес

Журналист телеканала «Матч ТВ» Алексей Андронов сообщил, что двух его коллег отстранили от работы в эфире из-за того, что они показались руководству чрезмерно толстыми. В своем Telegram-канале он пишет, что пока они не похудеют, работать им не дадут. Внимание на это обращает РБК.

«На "Матч ТВ" время диеты. Как минимум два ведущих отстранены от эфиров с требованием "похудеть"», — сообщает он.

Telegram-канала «Дай ударить» пишет, что этот ультиматум руководство телеканала поставило перед спортивными комментаторами Романом Скворцовым и Дмитрием Лукашовым. Только на настоящий момент отстранили, но в широком смысле новые требования к физической форме относятся ко всем журналистам канала.

В последние годы в мире всё большую популярность набирает движение бодипозитива, которое позволяет людям не стыдиться своего тела и принимать себя такими, какие они есть. Движение пытается противостоять так называемому фэтшеймингу — дискриминации людей, в том числе работников в связи с их лишним весом. Они объясняют, что норма в весе является весьма субъективным понятием, а сама дискриминация негативно отражается на здоровье его жертв, в том числе психическом.

Ранее телеканал уже был замешан в другом скандале с запретом употребления англицизмов, однако вскоре там объявили, что это было лишь рекомендацией.