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Российский бегун Сафронов взял золото Паралимпиады с мировым рекордом

Дмитрий Сафронов финишировал первым в беге на дистанцию 200 метров

tokyo2020.paralymp.ru

Легкоатлет Дмитрий Сафронов, представляющий Россию на Паралимпийских играх в Токио, завоевал золотую медаль в беге на 200 метров среди спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата, побив мировой рекорд. 

Сафронов пробежал дистанцию за 23,00 секунды, передает ТАСС. Предыдущий мировой рекорд был установлен украинцем Игорем Цветовым (23,04 секунды), который в нынешнем забеге взял серебро с результатом 23,25. Третьим финишировал еще один россиянин Артем Калашян (23,75).

Дмитрий Сафронов является четырехкратным чемпионом мира, он четыре раза побеждал на чемпионатах Европы. На прошлой неделе, 30 августа, на Паралимпиаде в Токио 25-летний легкоатлет завоевал золотую медаль в беге на 100 метров, также установив мировой рекорд.

В общей сложности на Паралимпиаде в Токио россияне завоевали уже 109 медалей.

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