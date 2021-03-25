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Российский легкоатлет Вдовин победил на паралимпиаде, поставив мировой рекорд

Результат Вдовина составил 49,34 секунды, он обновил мировой рекорд, который поставил ранее в ноябре 2019 года

Фото: tokyo2020.paralymp.ru

Легкоатлет сборной России Андрей Вдовин победил в забеге на 400 метров на Паралимпиаде в Токио, передает ТАСС

Результат Вдовина составил 49,34 секунды, он обновил мировой рекорд, который поставил ранее в ноябре 2019 года (50,45 сек). 

Как отмечается, спортсмены выступали в категории Т37, где представлены атлеты с нарушением опорно-двигательного аппарата. Второе место в забеге занял американец Ник Мэйхью. Бронзовым призером стал россиянин Чермен Кобесов с результатом в 50,44 секунды, после финиша он надел футболку с фотографией своей матери, которая скончалась в этом году.

27-летний спортсмен является десятикратным чемпионом мира, в его активе также пять золотых медалей чемпионатов Европы. С 2010 года он входит в состав национальной команды. Вдовин был знаменосцем команды Паралимпийского комитета России на церемонии открытия Игр в Токио.

Сборная России завоевала 26 золотых, 16 серебряных и 34 бронзовые награды и занимает третье место общего медального зачета Паралимпиады. Первым идет Китай, на втором месте находится Великобритания. 

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