Роналдо перешел в "Манчестер Юнайтед" ради того, чтобы сыграть в России

Уже после старта нового футбольного сезона в Италии, португалец внезапно собрал вещи, прыгнул в бизнес-джет и улетел из туринского “Ювентуса” подписывать контракт с “Манчестер Юнайтед”.

За 10 часов до этого такой поворот в его карьере ничто не предвещало. Португалец готовился к переходу в совсем другую команду. Как пишут английские СМИ, для того, чтобы вернуть Роналдо, который играл в “Манчестере” с 2003 по 2009 годы, англичане расщедрились на 25 миллионов фунтов в год, Решающую стадию переговоров провел “генерал” британского футбола - бывший тренер, сэр Алекс Фергюсон.

Поступок Криштиану похож на сентиментальный. Португалец, говорит, что захотел сделать красивый жест - вернуться ради “невероятного камбека”. Как минимум, есть ещё одна причина. “Манчестер Юнайтед” куда увереннее подходит к новому сезону, чем “Ювентус”, который еле-еле залез в Лигу Чемпионов и столкнулся с финансовыми проблемами из-за пандемии в Италии.

Перед английским клубом боссы, напротив, поставили максимальную задачу - клуб должен выиграть Лигу Чемпионов. Последний раз ему это удавалось в 2008 году. Тоже с Криштиану Роналдо в составе. И тоже в России.

Недавно клуб сменил еще один великий футболист. Из “Барселоны” в парижский “ПСЖ” перешел Лионель Месси.

Зарплата:

У Криштиану Роналду - в МЮ: 34,3 миллионов евро в год

У Лионеля Месси - в ПСЖ: 40 миллионов евро в год

Срок:

Криштиану Роналду - в МЮ: до 2023 года

Лионеля Месси - в ПСЖ: до 2023 года

Сумма за переход:

Криштиану Роналду - в МЮ: 15 миллионов евро

Лионель Месси - в ПСЖ: бесплатно