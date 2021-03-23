Огонь и аплодисменты: Пеле пришёл в Instagram Роналдо, чтобы похвалить его за гол

В среду Криштиану Роналду опубликовал в Instagram фото, на котором он запечатлён сразу после гола в ворота сборной Венгрии. Вместо подписи нападающий оставил хештег #ILoveThisFeeling (Я люблю это чувство – англ.).
За сутки пост собрал около сотни тысяч комментариев. Один из них со своего официального аккаунта оставил легендарный Пеле. Несмотря на то, что оба футболиста говорят на одном языке – португальском, Пеле отправил Роналду два смайла – огонь и аплодисменты.
За несколько часов короткий комментарий бразильца собрал 700 отдельных комментариев. Болельщики признавались в любви к таланту Пеле и писали об уважении на английском, арабском, индонезийском и других языках мира: «Лучший», «Король футбола», «Респект – легенде» и множество других.
Поблагодарил Пеле и сам Криштиану. Он отправил смайлик «молитва» в виде двух сложенных ладоней.
После победы над командой Венгрии (3:0), португальцы занимают первое место в группе F, которую называют «группой смерти». За выход в полуфинал в ней также борются сборные Германии и Франции.
Теги: #футбол, #Евро-2020
Рубрика: Спорт