Соколов Дмитрий
Вчера, в 23:16

Огонь и аплодисменты: Пеле пришёл в Instagram Роналдо, чтобы похвалить его за гол

Игроки пообщались на языке смайлов после победы Португалии над Венгрией на Евро-2020

Фото: Robert Michael/Global Look Press

Криштиану Роналдо за секунды до гола в ворота сборной Венгрии

В среду Криштиану Роналду опубликовал в Instagram фото, на котором он запечатлён сразу после гола в ворота сборной Венгрии. Вместо подписи нападающий оставил хештег #ILoveThisFeeling (Я люблю это чувство – англ.).

За сутки пост собрал около сотни тысяч комментариев. Один из них со своего официального аккаунта оставил легендарный Пеле. Несмотря на то, что оба футболиста говорят на одном языке – португальском, Пеле отправил Роналду два смайла – огонь и аплодисменты.

Фото: Instagram

За несколько часов короткий комментарий бразильца собрал 700 отдельных комментариев. Болельщики признавались в любви к таланту Пеле и писали об уважении на английском, арабском, индонезийском и других языках мира: «Лучший», «Король футбола», «Респект – легенде» и множество других.

Роналду стал первым футболистом, сыгравшим в пяти турнирах чемпионата Европы

Поблагодарил Пеле и сам Криштиану. Он отправил смайлик «молитва» в виде двух сложенных ладоней.

Фото: Instagram

После победы над командой Венгрии (3:0), португальцы занимают первое место в группе F, которую называют «группой смерти». За выход в полуфинал в ней также борются сборные Германии и Франции.

Теги: #футбол, #Евро-2020

Рубрика: Спорт

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