Огонь и аплодисменты: Пеле пришёл в Instagram Роналдо, чтобы похвалить его за гол

В среду Криштиану Роналду опубликовал в Instagram фото, на котором он запечатлён сразу после гола в ворота сборной Венгрии. Вместо подписи нападающий оставил хештег #ILoveThisFeeling (Я люблю это чувство – англ.).

За сутки пост собрал около сотни тысяч комментариев. Один из них со своего официального аккаунта оставил легендарный Пеле. Несмотря на то, что оба футболиста говорят на одном языке – португальском, Пеле отправил Роналду два смайла – огонь и аплодисменты.