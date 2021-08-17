ФИФА и профсоюз FIFPro добиваются эвакуации футболисток из Афганистана

ФИФА и Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов FIFPro выступают за эвакуацию спортсменок из Афганистана, пишет Sports.ru.

Оставшиеся в Кабуле и стране футболистки опасаются за свою жизнь после захвата власти талибами*. Талибы* настаивают на том, чтобы женщины ходили в прикрывающей одежде, хотя и заявляют, что готовы не ограничивать их в образовании, работе и праве выходить из дома без сопровождения мужа или родственников-мужчин.

ФИФА обратилась к странам-участницам мундиаля с просьбой скорее решить вопрос об эвакуации. В FIFPro готовят вместе с правительствами план транспортировки женщин в безопасное место.

*Движение «Талибан» признано в России террористическим и запрещено