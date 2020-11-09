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Карпин не вызвал в состав сборной РФ Дзюбу. Ранее футболист негативно отзывался о тренере

Грядущий поединок с футбольной сборной Хорватии пройдет без участия форварда "Зенита"

Фото: Global Look Press

Артем Дзюба не будет участвовать в сентябрьских отборочных матчах чемпионата мира-2022. Об этом изданию «Спорт-Экспресс» сообщает неназываемый источник.

Напомним, что ранее тренером сборной РФ стал Валерий Карпин, про которого популярный футболист неоднократно высказывался в негативном ключе.

При этом неделю назад Карпин сообщал, что провел встречи со всеми футболистами «Зенита» и больше всего времени потратил на разговор с Артемом Дзюбой. Наставник пообещал, что в команде останутся все, кто выгоден.

Первый матч с участием сборной РФ пройдет 1 сентября. Игроки выйдут на поле «Лужников» или «ВТБ Арены» с соперниками из Хорватии. 

В текущем сезоне Российской Премьер Лиги у форварда «Зенита» запланирован только один полноценный матч.

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