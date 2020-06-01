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Рамзан Кадыров высказался об уходе Месси из "Барселоны"

Один из самых известных российских болельщиков каталонского клуба прокомментировал решение аргентинского нападающего

Фото: Global Look Press

Летом 2021 года футбольный мир в буквальном смысле перевернулся с ног на голову, реагируя на уход нападающего «Барселоны» Лионеля Месси из команды, которой он отдал два десятка лет своей спортивной карьеры. Сам футболист на прощальной пресс-конференции не сумел сдержать слез, заставив одних плакать вместе с собой, а других без умолку стоя аплодировать одному из самых ярких гениев современного футбола.

Об уходе Месси из испанской команды говорят, похоже, даже больше, чем об Олимпийских играх в Токио. Именно это и позволяет осознать масштаб событий, центром которых стала Каталония. А болельщики изо всех уголков планеты продолжают высказывать свое мнение по поводу происходящего, рассматривая ситуацию с самых разных углов.

Не остался в стороне и один из самых известных российских болельщиков каталонского клуба – глава Чечни Рамзан Кадыров. Впрочем, давать оценки действиям руководства «Барселоны» и ее самого звездного игрока последних десятилетий Рамзан Ахматович не стал, вместо этого он поделился своими впечатлениями от игры аргентинского нападающего и даже высказал надежды на то, что однажды «свой Месси» появится и в России.

«Вы знаете, насколько я люблю красивый футбол. Я уже рассказывал, что раньше единственным футболистом, игра которого производила на меня огромное впечатление, был Рональдиньо. Замечательный игрок, которого заслуженно называли волшебником за его игру на поле. Он покорял миллионы зрителей и целые стадионы своими обводками, финтами и филигранной техникой. И именно таким кудесником мяча он остался в памяти. А еще мне в нем нравилось то, что он не был испорчен большой славой.

После его ухода из футбола мое внимание привлек Лионель Месси, именно из-за его красивой игры я начал болеть за «Барселону». Как и Рональдиньо, это очень опытный, но при этом скромный футболист, который сумел вывести свой клуб в лидеры и на многие годы стать его визитной карточкой, радуя болельщиков невероятными голами.

За свою красивую и завораживающую игру Месси получил любовь огромной армии болельщиков. С его приходом в испанскую команду относиться к ней с безразличием стало уже невозможно. Теперь же, с его уходом из «Барселоны», у многих болельщиков настоящий шок. Клуб уже не будет прежним, да и немалая часть его преданных фанатов может переметнуться вслед за гениальным игроком.

Футбольный мир перевернул еще одну страницу истории. Но уже сейчас можно смело говорить о том, что голы, отправленные Лионелем в ворота соперников – вершина красоты этой игры. Именно за такие моменты мы и любим данный вид спорта.

Я искренне надеюсь на то, что у нас в России будут свои Месси, а возможно даже игроки получше. Время покажет. Но сегодня никого лучше нет. Лионель Месси – автор и художник гениальной игры и нестандартных действий на поле», – гласит запись Кадырова.

История в картинке. Кадыров против Человека-паука. Поле битвы: детская площадка
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