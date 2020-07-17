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“Несчастные 20 медалей - это позор”. Певцов обрушился на результаты сборной России сразу после того, как Путин наградил олимпийцев

Актер выступил с неожиданной речью на своей официальной странице в Instagram. Приводим главные цитаты

Фото: Instagram

Дмитрий Певцов раскритиковал радость чиновников по поводу результатов Олимпиады в Токио, на которой сборная Россия заняла пятое место.

- Да, впереди сильные страны - США и Китай. Но, извините. Мы после Великобритании и после Японии. Это ли не странно? Мне кажется, пятое место - это позор. Позор не наших спортсменов, а наших руководителей от спорта.

По словам Певцова, после распада СССР результаты сборной России на Олимпийских играх неуклонно ухудшаются.

- Наши результаты никогда не опускались ниже второго места. Да, Россия меньше, чем Советский Союз. Но даже если прибавить медали бывших союзных республик, мы все равно займем только третье место, - рассуждает артист.

По словам Певцова, кризис в спорте произошел из-за того, что была разрушена система бесплатных детских спортивных школ.

- Нынешние чемпионы - это дети родителей, которые смогли заплатить за занятия в секции. Тех, у кого не хватило на это денег, было гораздо больше. Вот чем надо заниматься, уважаемые чиновники от спорта. Не считать наши несчастные 20 медалей и радоваться пятому месту. А начать с того места, где наши дети смогут бесплатно заниматься спортом и физкультурой.

Речь Дмитрия Певцова была выложена в сеть через три часа после того, как Владимир Путин подписал указ о награждении золотых медалистов государственными наградами. Орден дружбы также получила художественная гимнастка Дина Аверина, занявшая второе место из-за неоднозначного судейского решения. Молодую спортсменку активно поддерживали в СМИ бывшие российские спортсмены. Ярче всех выступила Алина Кабаева. Она записала несколько видеообращений в поддержку Авериной.

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