“Несчастные 20 медалей - это позор”. Певцов обрушился на результаты сборной России сразу после того, как Путин наградил олимпийцев

Дмитрий Певцов раскритиковал радость чиновников по поводу результатов Олимпиады в Токио, на которой сборная Россия заняла пятое место.

- Да, впереди сильные страны - США и Китай. Но, извините. Мы после Великобритании и после Японии. Это ли не странно?

Мне кажется, пятое место - это позор.

Позор не наших спортсменов, а наших руководителей от спорта.