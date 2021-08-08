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Россиянки обошлись серебром в финальном матче по гандболу на Олимпиаде

Это не повлияло на итоговый медальный зачет. Россия занимает в нем пятую строчку

Фото: Global Look Press

Российская женская сборная по гандболу проиграла спортсменкам из Франции со счетом 25:30 в финальном матче Олимпиады в Токио, передает «Новая газета». Тем не менее, еще одна серебряная медаль пополнила общую копилку российских спортсменов.

В итоге в последний день Олимпиады у России 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые медали.

Последняя награда никак не повлияла на итоговые результаты медального зачета. Россия осталась на пятом месте. Первое место у США, второе у Китая, а следом идут Япония и Великобритания.

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