Россиянки обошлись серебром в финальном матче по гандболу на Олимпиаде

Российская женская сборная по гандболу проиграла спортсменкам из Франции со счетом 25:30 в финальном матче Олимпиады в Токио, передает «Новая газета». Тем не менее, еще одна серебряная медаль пополнила общую копилку российских спортсменов.

В итоге в последний день Олимпиады у России 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые медали.

Последняя награда никак не повлияла на итоговые результаты медального зачета. Россия осталась на пятом месте. Первое место у США, второе у Китая, а следом идут Япония и Великобритания.