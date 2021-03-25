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С арены олимпийских соревнований убрали сумоиста, пугавшего лошадей

Вместо сумоиста рядом с площадкой появились огромные суши

Фото: Global Look Press

В Токио координаторы Олимпийских игр приняли решение убрать фигуру атакующего сумоиста с арены соревнований по конкуру – конному спорту. Об этом пишет Medialeaks.

Фигура полного мужчины угрожающего вида находилась прямо перед препятствием на дистанции из 14 прыжков. Эта полоса препятствий располагалась после крутого поворота. Еще 3 и 4 августа спортсмены жаловались, что лошади останавливались, раздражаясь и пугаясь реалистичного образа.

Наездники подтверждают, что настроение лошади может серьезно повлиять на результаты соревнований. 

Теперь возле площадки появился самурай в полный рост и огромные суши.

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