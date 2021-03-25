С арены олимпийских соревнований убрали сумоиста, пугавшего лошадей

В Токио координаторы Олимпийских игр приняли решение убрать фигуру атакующего сумоиста с арены соревнований по конкуру – конному спорту. Об этом пишет Medialeaks.

Фигура полного мужчины угрожающего вида находилась прямо перед препятствием на дистанции из 14 прыжков. Эта полоса препятствий располагалась после крутого поворота. Еще 3 и 4 августа спортсмены жаловались, что лошади останавливались, раздражаясь и пугаясь реалистичного образа.

Наездники подтверждают, что настроение лошади может серьезно повлиять на результаты соревнований.

Теперь возле площадки появился самурай в полный рост и огромные суши.