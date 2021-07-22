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Первым погибшим участником Олимпиады стала лошадь

После травмы у лошади обнаружили разрыв связок в нижней правой конечности из-за чего ветеринарам пришлось усыпить

Фото: Instagram robin.godel

Лошадь Jet Set швейцарского жокея Робина Годеля получила травму при прохождении одного из барьеров и ветеринары приняли решение усыпить ее. В связи с ее смертью спортсмен сделал трогательную запись в своем Instagram. 

«С тяжелым сердцем сообщаю о преждевременной кончине моего дорогого Jet Set, получившего разрыв связок в Токио. Jet был экстраординарной лошадью, он проводил отличное выступление. Джет был необычным конем и выполнял великолепный кросс. Больше всего он любил: скакать и лететь над препятствиями. Спасибо всем за поддержку, я глубоко тронут этим. Надеюсь, вы поймете мое отсутствие в соцсетях в ближайшее время», – написал Годель. 

Как сообщал Международный Олимпийский комитет, лошадь получила травму 1 августа, ей немедленно предоставили ветеринарную помощь на трассе и переместили в ветеринарную клинику.

«К сожалению, УЗИ выявило непоправимый разрыв связки в нижней правой конечности, чуть выше копыта, и по гуманным соображениям и с согласия владельцев и спортсмена было принято решение усыпить лошадь. Взяты образцы, и будет проведено вскрытие», — сообщение МОК передает Sport-express.

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