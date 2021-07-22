Первым погибшим участником Олимпиады стала лошадь

Лошадь Jet Set швейцарского жокея Робина Годеля получила травму при прохождении одного из барьеров и ветеринары приняли решение усыпить ее. В связи с ее смертью спортсмен сделал трогательную запись в своем Instagram.

«С тяжелым сердцем сообщаю о преждевременной кончине моего дорогого Jet Set, получившего разрыв связок в Токио. Jet был экстраординарной лошадью, он проводил отличное выступление. Джет был необычным конем и выполнял великолепный кросс. Больше всего он любил: скакать и лететь над препятствиями. Спасибо всем за поддержку, я глубоко тронут этим. Надеюсь, вы поймете мое отсутствие в соцсетях в ближайшее время», – написал Годель.