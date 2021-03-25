Игравшая против России бразильская волейболистка покинула ОИ из-за подозрения в допинге

Тест на допинг волейболистки сборной Бразилии Тандары Кайшеты дали положительный результат. Спортсменка временно отстранена от соревнований, ей пришлось покинуть Олимпийские игры.

Как сообщается на сайте Олимпийского комитета Бразилии, сегодня утром в организацию поступило соответствующее уведомление от бразильского управления допинг-контроля. Отмечается, что тестирование проводилось месяц назад, 7 июля.

В среду, 4 августа, сборная Бразилии при участии Кайшеты победила российскую команду в четвертьфинале и попала в полуфинал. Теперь бразильянкам предстоит сразиться с Южной Кореей. Игра должна состояться также сегодня, 6 августа.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что мужская сборная России по волейболу одержала победу над бразильцами и вышла в финал Олимпиады в Токио.