Сборная России обыграла Бразилию и вышла в финал Олимпийских игр по волейболу

Российские волейболисты одержали победу над бразильцами и вышли в финал Олимпиады в Токио. Об этом сообщает РИА Новости.

Матч полуфинала закончился в пользу нашей сборной со счетом 3-1 (18:25, 25:21, 26:24, 25:23). В составе сборной России самым результативным игроком стал Максим Михайлов он набрал 22 очка, 15 очков у Егора Клюка, 12 очков у Иван Яковлев. Среди бразильцев самым полезным игроком стал Йоанди Леаль, ему удалось заработать 18 очков.

В другом полуфинале в четверг встретятся команды Франции и Аргентины. Финал и матч за бронзу пройдут 7 августа.