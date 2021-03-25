Сегодня, в 9:54

Сборная России обыграла Бразилию и вышла в финал Олимпийских игр по волейболу

Матч полуфинала закончился в пользу нашей сборной со счетом 3-1, финал пройдет 7 августа

Фото: Олимпийский комитет России

Российские волейболисты одержали победу над бразильцами и вышли в финал Олимпиады в Токио. Об этом сообщает РИА Новости

Матч полуфинала закончился в пользу нашей сборной со счетом 3-1 (18:25, 25:21, 26:24, 25:23). В составе сборной России самым результативным игроком стал Максим Михайлов он набрал 22 очка, 15 очков у Егора Клюка, 12 очков у Иван Яковлев. Среди бразильцев самым полезным игроком стал Йоанди Леаль, ему удалось заработать 18 очков.

В другом полуфинале в четверг встретятся команды Франции и Аргентины. Финал и матч за бронзу пройдут 7 августа.

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Общество 3 дня назад

Ясен Засурский был связующей нитью эпох

Общество 2 дня назад

"Вторая Кущёвка на карте России": калининградцы жалуются, что их город уничтожают

Общество 1 неделю назад

Создатель рухнувшей финансовой пирамиды Finiko нашел новую «золотую жилу»

Расследование 1 неделю назад

Экс-жена Путина, дети Чайки: Кого "не могут" найти судебные приставы

Общество 1 неделю назад

Фирмы матери Вячеслава Володина за год потеряли почти 900 млн рублей

Общество 1 неделю назад

ФАС подтвердила масштабный сговор при работах на Хованском кладбище

Шоу-бизнес 1 минуту назад

"Тик-ток" вконец обнаглел!: Панайотов накинулся на поющих блогеров

Спорт 12 минут назад

Российский боксер Батыргазиев стал олимпийским чемпионом, победив американца

Шоу-бизнес 14 минут назад

Больно смотреть: ноги Собчак покрылись страшными пятнами

Шоу-бизнес 13 часов назад

Рианна и Сергей Шнуров вошли в списки самых богатых музыкантов Forbes

Культура и ТВ 14 часов назад

Пост Андрея Макаревича удалили с Фейсбука за призывы

Спорт 17 часов назад

Спортсменка Тимановская, которую хотели насильно вывезти в Минск, прибыла в Австрию

Спорт 19 часов назад

Российские синхронистки Колесниченко и Ромашина завоевали золото на Олимпиаде

Культура и ТВ 1 день назад

О сложных рисках – на пальцах и с юмором

Туризм 1 день назад

В АТОР предложили восстановить мировой туризм, не дожидаясь конца пандемии

Спорт 1 день назад

"Можно потерять не только свободу, но и жизнь": Ещё двое спортсменов не вернутся в Беларусь

Спорт 1 день назад

Юрий Дудь: успех Черчесова на ЧМ-2018 случаен и нелогичен

Шоу-бизнес 1 день назад

Манижа перепела хит Меладзе "Иностранец" в поддержку СМИ-иноагента

Шоу-бизнес 1 день назад

От Тюльпановой и Погребняк сбежал бомж, которому они помогали изменить жизнь

Культура и ТВ 1 день назад

«Возвращать «долги» Олегу Табакову было приятно!»

Спорт 1 день назад

Спортсмены в хиджабе, на протезах, со скрипкой: Sobesednik.ru собрал самые необычные биографии в истории Олимпийских Игр

Культура и ТВ 1 день назад

«Где он теперь?» 3 августа 1980 года закончилась летняя Олимпиада в Москве, и улетел в небо знаменитый мишка

Спорт 2 дня назад

Карпин все-таки оставил ФК "Ростов", став тренером сборной РФ

Спорт 2 дня назад

Трансгендерная штангистка на Олимпиаде осталась без медали, а ее медалистка-соперница – без внимания

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика