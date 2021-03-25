Российский борец Угуев стал победителем Олимпийских игр

Российский борец вольного стиля Заур Угуев победил в весовой категории до 57 кг и принес России 16-е золото на Олимпийских играх в Токио. Об этом сообщает ТАСС.

В финале игр он победил представителя Индии Кумара Рави со счетом 7:4. Бронзовые медали завоевали Нурислам Санаев из Казахстана и американец Томас Гилман.

В 1/8 финала Угуев победил Гилмана (5:4). В четвертьфинале он оказался сильнее Гуломжона Абдуллаева из Узбекистана, схватка закончилась со счетом 6:6, россиянин победил по последнему результативному действию. В полуфинале Угуев победил иранца Резу Атри (8:3).

26-летний Угуев становился чемпионом мира в 2018 и в 2019 годах, также на его счету серебро и бронза чемпионатов Европы и бронза Европейских игр.

На данный момент россияне занимают пятое место в командном зачете с 16 золотых, 21 серебряной и 19 бронзовых наград. По-прежнему лидируют китайцы (33-24-16).

Ранее сегодня российский боксер Альберт Батыргазиев взял золото в весовой категории до 57 кг на Олимпиаде? победив американца Дьюка Рэгана.