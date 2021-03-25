Российский боксер Батыргазиев стал олимпийским чемпионом, победив американца

Российский боксер Альберт Батыргазиев взял золото в весовой категории до 57 кг на Олимпиаде в Токио победив американца Дьюка Рэгана. Об этом сообщает ТАСС.

Четырёхкратный чемпион России по боксу двадцатитрехлетний боксер Альберт Батыргазиев победил раздельным решением судей со счётом 3:2.

Как отмечается, для российских боксеров это золото стало первым на этих Олимпийских играх.

После его победы Россия занимает 5 место в общем зачете, на счету наших спортсменов 15 золотых медалей, 21 серебряная и 19 бронзовых наград. На четвертом месте Австралия – 17 золотых. Лидером является Китай, у них 32 золотые медали.

Это не первое золото наших на Олимпиаде за сегодня, российские волейболисты одержали победу над бразильцами и вышли в финал Олимпиады в Токио