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Карпин все-таки оставил ФК "Ростов", став тренером сборной РФ

До этого сообщалось, что тренер продолжит совмещать работу в региональном клубе и в федеральной команде

Фото: Instagram

Валерий Карпин

Тренер Валерий Карпин все-таки решил не сидеть на двух стульях и оставил футбольный клуб «Ростов», где был наставником даже после назначения на новую должность.

Напомним, что Валерий Карпин занял место тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова. Последний был отправлен в отставку после пятилетнего сотрудничества.

«Сегодня вечером было принято совместное решение о том, что главный тренер "Ростова" Валерий Георгиевич Карпин покинет свой пост. Специалист будет продолжать работать в национальной сборной России», – говорится в сообщении на сайте клуба.

Карпин работал тренеров «Ростова» с 2017 года. До этого сообщалось, что Карпин будет совмещать работу в региональном клубе и в федеральной команде. Его контракт актуален до конца года с возможностью продления.

Теги: #футбол, #Карпин

Рубрика: Спорт

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