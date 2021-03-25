Успехи россиянок за сегодня на Олимпиаде в Токио

Сегодняшний день становится успешным для наших спортсменок на Олимпийских играх в Токио. Первой новостью стала разгромная победа женской сборной России по волейболу над американками, но на этом победы не окончились. Какие еще победы были у нашей сборной рассказал Олимпийский комитет России.

Женская сборная России по гандболу обыграла национальную команду Франции в четвёртом матче группового этапа со счётом 28:27 и досрочно вышла в четвертьфинал.

Российские саблистки вышли в финал командного турнира. В полуфинале Ольга Никитина, Софья Великая и София Позднякова уверенно победили сборную Южной Кореи со счётом 45:26. В финале наши спортсменки встретятся с француженками.

Отличились наши женщины и в соревнованиях по стрельбе из винтовки из трёх положений. Юлия Зыкова заработала серебро, упустив победу в финальной серии, а Юлия Каримова завоевала бронзовую медаль.

Сейчас Олимпийский комитет России занимает 4 место в общем медальном зачете. Всего нашим спортсменам удалось заработать 36 медалей, из них 10 золотых.