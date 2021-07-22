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Российские волейболистки разгромили американок и вошли в плей-офф на Олимпиаде

Россиянки вышли на второе место с тремя победами и одним поражением и гарантировали себе выход в плей-офф

Фото: Соцсети

Женская сборная России обыграла США в матче 4-го тура группового этапа волейбольного турнира на Олимпийских играх в Токио и обеспечила себя место в плей-офф турнира. 

Встреча завершилась со счетом 3-0 (25:20, 25:12, 25:19) в пользу российской команды. В составе победительниц Наталья Гончарова набрала 26 очков. У Джордан Ларсон из команды США 7 очков.

Россиянки догнали США по очкам (8) и вышли на второе место в турнирной таблице с тремя победами и одним поражением, гарантировав себе место в плей-офф.

В заключительном туре 2 августа россиянки сыграют с Турцией, американки встретятся с Италией.

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