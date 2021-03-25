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Скромная суббота с золотым отливом

В очередной день Олимпиады россияне завоевали три награды и вынесли всех в фехтовании

Фото: Global Look Press

Очередной день Олимпийских игр в Токио получился скромным для нашей сборной с точки зрения набора медалей, хотя предпосылки, что их будет больше все же были. Но что-то пошло не так. И у теннисисток, упустивших четыре матч-бола в битве за бронзу, и у дзюдоистов…

Зато не подвели российские саблистки, которые катком проехались по соперницам на всех стадиях плей-офф. А чего еще можно было ожидать от команды, где выступают олимпийская чемпионка и серебряная призерка Токио? София Позднякова и Софья Великая и стали краеугольным камнем победы, а помогла им Ольга Никитина. Браво!

Но не фехтованием единым… Продолжают радовать и наши стрелки. Юлия Зыкова и Юлия Каримова выиграли серебро и бронзу в стрельбе из малокалиберной винтовки из трех положений.

Тем самым, день принес нам по одной награде каждой из проб.

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