Россияне взяли серебро на ОИ в заплыве 4х200 м вольным стилем

Россия завоевала еще одну серебряную медаль на летних Олимпийских играх в Токио – наши пловцы финишировали вторыми в эстафете 4х200 м вольным стилем.

Об этом сообщает «Чемпионат».

В состав команды вошли Мартин Малютин, Иван Гирев, Евгений Рылов, Михаил Довгалюк.

Первое место заняла сборная Великобритании, на третьем оказалась Австралия.

В настоящий момент у российских спортсменов на Олимпиаде в Токио 19 наград – семь золотых, восемь серебряных и четыре бронзовые.