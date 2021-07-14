Россияне взяли серебро на ОИ в заплыве 4х200 м вольным стилем
Таким образом, в активе России на Олимпиаде сейчас 19 медалей – семь золотых, восемь серебряных и четыре бронзовые
Россия завоевала еще одну серебряную медаль на летних Олимпийских играх в Токио – наши пловцы финишировали вторыми в эстафете 4х200 м вольным стилем.
Об этом сообщает «Чемпионат».
В состав команды вошли Мартин Малютин, Иван Гирев, Евгений Рылов, Михаил Довгалюк.
Первое место заняла сборная Великобритании, на третьем оказалась Австралия.
В настоящий момент у российских спортсменов на Олимпиаде в Токио 19 наград – семь золотых, восемь серебряных и четыре бронзовые.
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