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Новости Олимпиады: Россия взяла золото и серебро в плавании на спине впервые с 80-х

Это первое золото российских спортсменов за 25 лет и первый победный дубль с Олимпиады-1980 в Москве

Фото: Global Look Press

Российские пловцы Евгений Рылов и Климент Колесников выиграли золото и серебро в заплыве на 100 метров на спине у мужчин на Олимпиаде в Токио. Об этом сообщает Sports.ru

Как отмечается, это первое золото российских спортсменов за 25 лет. Последний раз мы выигрывали на летних Олимпийских играх в 1996 года в Атланте, тогда было четыре победы, по две у Александра Попова и Дениса Панкратова. Журналисты подчеркнули, что именно Панкратов комментировал новое золото российских пловцов.

Победных дублей у российских пловцов не было с Олимпиады-1980 в Москве, тогда золото+серебро забирали четыре раза, а один раз удалось занять и весь пьедестал. При этом в тот раз американцы не приехали, а сейчас сразу двое российских пловцов не пропустили мирового рекордсмена из США Райана Мерфи. 

Ранее российские гимнасты выиграли золото Олимпийских игр спустя 25 лет. Мужская сборная по спортивной гимнастике – Никита Нагорный, Артур Далалоян, Давид Белявский и Денис Аблязин –победили в командном турнире впервые с 1996 года.

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