Пинк обвинила Федерацию гандбола в сексизме и оплатит штраф спортсменок, отказавшихся от бикини

Получил продолжение скандал со штрафом норвежских гандболисток за то, что они вышли на соревнования в шортах, а не в бикини. На ситуацию обратила внимание певица Пинк. В личном твиттере она предложила оплатить их штраф в размере 1,5 тысяч евро.

«Я очень горжусь норвежской женской командой по пляжному гандболу, что выступили против сексистких правил, обязывающих играть в бикини. Европейская федерация гандбола должна быть оштрафована за сексизм! А вы, леди, молодцы! Я с радостью оплачу этот штраф за вас. Так держать»

, – написала певица в своем микроблоге.

В следующем твите Пинк репостнула один из ответов под своей публикацией. В нем фото, где женская и мужская команда по пляжному волейболу запечатлены в одном кадре. Это иллюстрирует сексуализирующий подход к униформе для женщин.