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Пинк обвинила Федерацию гандбола в сексизме и оплатит штраф спортсменок, отказавшихся от бикини

Ранее нидерландских гандболисток оштрафовали на 1,5 тысяч евро за то, что они играли в шортах

Фото: Global Look Press, Twitter

Получил продолжение скандал со штрафом норвежских гандболисток за то, что они вышли на соревнования в шортах, а не в бикини. На ситуацию обратила внимание певица Пинк. В личном твиттере она предложила оплатить их штраф в размере 1,5 тысяч евро.

«Я очень горжусь норвежской женской командой по пляжному гандболу, что выступили против сексистких правил, обязывающих играть в бикини. Европейская федерация гандбола должна быть оштрафована за сексизм! А вы, леди, молодцы! Я с радостью оплачу этот штраф за вас. Так держать»

, – написала певица в своем микроблоге.

В следующем твите Пинк репостнула один из ответов под своей публикацией. В нем фото, где женская и мужская команда по пляжному волейболу запечатлены в одном кадре. Это иллюстрирует сексуализирующий подход к униформе для женщин.

«Когда мужчины занимаются спортом в длинных шортах и майках, а женщины обязаны носить верх и низ бикини, это сексизм! – заявляет авторка сообщения, – Так что либо позвольте женщинам носить то же, что и мужчины, либо заставьте мужчин играть в speedos (форма пляжного нижнего белья для мужчин, почти анатомически облегающая половые органы, – прим. ред.)».

Ранее в мире спорта гремел другой гендерный скандал. Новая Зеландия отправила на Олимпиаду трансгендерную штангистку соревноваться с женщинами. 

Теги: #права женщин

Рубрика: Спорт

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