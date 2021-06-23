Пинк обвинила Федерацию гандбола в сексизме и оплатит штраф спортсменок, отказавшихся от бикини
Ранее нидерландских гандболисток оштрафовали на 1,5 тысяч евро за то, что они играли в шортах
Получил продолжение скандал со штрафом норвежских гандболисток за то, что они вышли на соревнования в шортах, а не в бикини. На ситуацию обратила внимание певица Пинк. В личном твиттере она предложила оплатить их штраф в размере 1,5 тысяч евро.
«Я очень горжусь норвежской женской командой по пляжному гандболу, что выступили против сексистких правил, обязывающих играть в бикини. Европейская федерация гандбола должна быть оштрафована за сексизм! А вы, леди, молодцы! Я с радостью оплачу этот штраф за вас. Так держать»
, – написала певица в своем микроблоге.
В следующем твите Пинк репостнула один из ответов под своей публикацией. В нем фото, где женская и мужская команда по пляжному волейболу запечатлены в одном кадре. Это иллюстрирует сексуализирующий подход к униформе для женщин.
When the men play a sport wearing long shorts and tank tops, but the women are REQUIRED to wear bikini tops and bottoms, THAT is sexism! So either let the women wear the same as the men, or make the men play in Speedos. pic.twitter.com/5sZaU88Q7v— Shannon Burkett (@shaeburks) July 25, 2021
«Когда мужчины занимаются спортом в длинных шортах и майках, а женщины обязаны носить верх и низ бикини, это сексизм! – заявляет авторка сообщения, – Так что либо позвольте женщинам носить то же, что и мужчины, либо заставьте мужчин играть в speedos (форма пляжного нижнего белья для мужчин, почти анатомически облегающая половые органы, – прим. ред.)».
Ранее в мире спорта гремел другой гендерный скандал. Новая Зеландия отправила на Олимпиаду трансгендерную штангистку соревноваться с женщинами.
Теги: #права женщин
Рубрика: Спорт