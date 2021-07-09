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На 5 месяцев тренером сборной РФ по футболу станет наставник "Ростова" Карпин

Валерий Карпин играл в "Спартаке" до того, как перекочевал делать спортивную карьеру в Испанию

Фото: Global Look Press

До 31 декабря 2021 года продлится контракт 52-летнего Валерия Карпина, утверждающего его на должность тренера сборной России по футболу. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Российского футбольного союза.

Соглашение подпишут 26 июля. При этом Валерий Карпин продолжит совмещать свою ответственную должность с работой наставником клуба «Ростов» (тренер трудится в нем с 2017 года).

Напомним, что 8 июля пост главного тренера сборной покинул Станислав Черчесов.

Валерий Карпин в России выступал за московский клуб «Спартак», а после успехов на родине продолжал футбольную карьеру в Испании.

Рубрика: Спорт

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