На 5 месяцев тренером сборной РФ по футболу станет наставник "Ростова" Карпин

До 31 декабря 2021 года продлится контракт 52-летнего Валерия Карпина, утверждающего его на должность тренера сборной России по футболу. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Российского футбольного союза.

Соглашение подпишут 26 июля. При этом Валерий Карпин продолжит совмещать свою ответственную должность с работой наставником клуба «Ростов» (тренер трудится в нем с 2017 года).

Напомним, что 8 июля пост главного тренера сборной покинул Станислав Черчесов.

Валерий Карпин в России выступал за московский клуб «Спартак», а после успехов на родине продолжал футбольную карьеру в Испании.