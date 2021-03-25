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Число зараженных COVID-19 на Олимпиаде в Токио достигло 110

На Олимпиаде в Токио зарегистрировали 19 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией

Фото: Официальный сайт Олимпиады в Токио

За минувшие сутки в Токио зарегистрировано по меньшей мере 19 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией

В общей сложности на Олимпиаде выявили 110 случаев заражения COVID-19. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте оргкомитета «Токио-2020».

Между тем, как пишет РБК со ссылкой на Telegram ОКР, в Токио произошел тревожный инцидент с российской спортсменкой: во время квалификации на ОИ лучница Светлана Гомбоева потеряла сознание. По словам тренера сборной по стрельбе из лука Станислава Попова, девушке стало плохо, когда она возвращалась от щита после окончания квалификационного раунда. «Ей оказали первую помощь, после чего местные медики ее увезли», – сказал Попов. Он отметил, что причиной произошедшего могла стать жаркая погода, которая установилась в столице Японии. Его предположение подтвердила другая российская лучница Ксения Перова, сообщившая также, что в настоящий момент с Гомбоевой все в порядке. «Врачи ее осмотрели, дали попить воды. Сказали, что это был обычный солнечный удар, ей нужно прийти домой и поспать. Ее уже отпустили, сейчас мы все вместе возвращаемся в Олимпийскую деревню», рассказала Перова. Планируется, что Светлана Гомбоева будет участвовать в соревнованиях 25 июля.

Открытие XXXII летних Игр в Токио состоится сегодня, 23 июля. Эстафета Олимпийского огня завершилась церемонией перед зданием Токийского муниципалитета в районе Синдзюку, в ней приняли участие губернатор Токио Юрико Коикэ и мэр Синдзюку Кеничи Есидзуми. Последним факелоносецсем стал актер театра кабуки Накамура Канкуро. Вечером огонь доставят на главную олимпийскую арену, где будет проходить церемония открытия Игр. 

Олимпиада, которая закончится 8 августа, должна была состояться в 2020 году, ее перенесли из-за пандемии коронавируса. Игры проходят без иностранных болельщиков в связи с по-прежнему сложной ситуацией с распространением инфекции.

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