97% россиян не знают имен спортсменов на Олимпиаде. Глава ОКР: Вот в Токио и узнают

Председатель Олимпийского комитета России Станислав Поздняков прокомментировал результаты опроса ВЦИОМ. Накануне социологи заявили, что 97% опрошенных россиян вообще не знают никаких имен спортсменов из России, которые будут участвовать в предстоящей летней Олимпиаде в Токио. Глава ОКР полагает, что ОИ как раз и станут поводом познакомиться со спортсменами поближе.

«Для всех тех видов спорта, которые не футбол и не хоккей, главный старт — это Олимпийские игры. Каждый спортсмен должен показать себя на максимуме, чтобы о нем услышали и узнали», — пояснил журналистам г-н Поздняков. По его словам, завоевание медалей на Олимпийских играх станет стимулом для россиян запомнить имена спортсменов, представляющих страну.

Несмотря на то, что россияне в своем большинстве не могут назвать фамилии ни одного спортсмена, только имя прыгуньи в высоту Марии Ласицкене знал 1% опрошенных, чаще всего респонденты верят, что Россия войдет в тройку в командном зачете — так говорят 57%. Из них 22% и вовсе верят в победу.

Отметим, что российская сборная официально в Олимпиаде участвовать не имеет права, а спортсмены будут выступать под нейтральным флагом.