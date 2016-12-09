Сегодня, в 19:26

«Киркоров в перьях - это нормально, а спортсмены в стразах - нет?». Навка впала в ярость, увидев мужчин в фигурном катании, подписчики упрекнули ее в лицемерии

Олимпийская чемпионка неожиданно выступила против вида спорта, который развивается в России уже несколько лет.

Фото: Instagram

Татьяна Навка опубликовала в Instagram резкий пост, направленный против чересчур изящных мужчин в художественной гимнастике.

– Я конечно все понимаю: прогресс, толерантность и принятие всех, но для меня это перебор, - написала фигуристка, выложив запись выступления художественного гимнаста в стразах.

– Как забыть то, что ты видела? Счастлива, что в нашей стране такого нет и, надеюсь, никогда не будет. Мужское останется мужским, а женское женским! Мои дети никогда не увидят такое и не будут считать, что это норма. Кто же вырастет в западном обществе с такими тенденциями? - возмущается фигуристка.

Фото: Instagram

Мнение Навки поддержали некоторые знаменитости. Фигурист и тренер Алесандр Жулин и певица Жасмин поставили смайлы «рука-лицо», а член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев назвал мужскую художественную гимнастику «безумием и клоунадой». А вот телеведущая Мария Командная посыл Татьяны Навки не поняла: "Действительно, ведь фигурное катание — совсем другое дело)", - написала она в комментариях.

Мнения обычных пользователей тоже разделились:

– То есть на Киркорове в перьях, лайках и стразах вы нормально росли, а тут шокированы парнем в стразах. Не будьте ханжами, - пишет @nfne.
– Какой кошмар. Куда катится мир, - написала @agron79
– Женщины толкают ядра, занимаются бодибилдингом. И тоже запретим?, - пишет @iris_1279.
– Осталось научить мужчин кормить грудью и рожать детей, - считает @arturkovalyov.

Пост Навки в 2021 году выглядит странно. В январе Москва приняла первенство России по художественной гимнастике, на котором впервые выступили мужские команды. Вот только никаких страз и ленточек на ребятах не оказалось.

Фото: Instagram

Известно, что самым активным лоббистом участия мужчин в «художке» является наш прославленный тренер Ирина Винер. Несколько лет назад она даже просила олимпийского чемпиона Алексея Немова возглавить это направление. Сейчас, после резонанса, который спровоцировала Татьяна Навка, Алексей а эту тему говорить не захотел:

– Простите, но я не хотел бы комментировать виды спорта, к которым не имею отношения, - сказал Немов корреспонденту Sobesednik.ru

Чтобы разобраться, что к чему, приведем словам, которые Алексей сказал нам, комментируя ту же тему в 2015 году:

"Тема мужчин в художественной гимнастике существует давно. Есть две школы – японская, более мужественная, которая включает сложные акробатические элементы, и испанская, где работают по «женской» программе. Насколько я понимаю, распространение получает именно первый вариант. Надо это нам или нет – мне сложно судить. С одной стороны, очень уважаю Ирину Александровну и ее желание привлечь как можно больше людей к занятиям спортом. С другой – мне пока трудно представить, как у нас это будет приживаться. В свое время Ирина Александровна даже предлагала мне возглавить мужское отделение. Вроде бы и в шутку, а вроде бы и серьезно... Я сказал: «Извините, но нет». Все-таки я поклонник традиционной гимнастики. Плюсов, конечно, тоже хватает. Если мужчины придут в художественную гимнастику, с такой школой, Россия однозначно сможет претендовать на награды".

Алексей Немов отказался возглавить мужскую художественную гимнастику
Поделиться статьей
Персона
Культура и ТВ 1 неделю назад

Константин Райкин: После каждого успеха думаю, что на этот раз меня разоблачат

Расследование 3 часа назад

ФАС подтвердила масштабный сговор при работах на Хованском кладбище

Общество 5 часов назад

Экс-жена бывшего министра связи после развода лишилась своего бизнеса

Общество 23 часа назад

Продолжение истории о золотых унитазах: арестованный Сафонов мог насолить Ротенбергу

Расследование 1 день назад

Дом, где сбываются мечты: как российская элита на странных основаниях получает жилье в Москве

Общество 1 день назад

Гостиница РПЦ, которой управляет монахиня на Mercedes, за год получила миллионы рублей от властей Москвы

Спорт 7 часов назад

97% россиян не знают имен спортсменов на Олимпиаде. Глава ОКР: Вот в Токио и узнают

Шоу-бизнес 7 часов назад

Статую "рыжего" из "Иванушек" пытались украсть

Спорт 11 часов назад

Скандал на Олимпиаде: Режиссер церемонии открытия уволен из-за шутки про Холокост

Культура и ТВ 11 часов назад

"Просто убрали": Спектакли с Ольгой Бузовой во МХАТе отменили из-за выборов в Госдуму

Культура и ТВ 23 часа назад

Хочу стать новой Катей Огонёк! Марина Клещева о своем будущем клипе и клипе Волощук С. Д.

Шоу-бизнес 1 день назад

Анастасия Волочкова: "Эти вакцины могут провоцировать впоследствии ВИЧ"

Шоу-бизнес 1 день назад

Брат Владимира Кузьмина: "До сих пор дружу со всеми его бывшими, включая Пугачеву!"

Культура и ТВ 1 день назад

В День рождения Татьяну Лазареву "плющит"

Туризм 1 день назад

"Закройте Крым с такими ценами на пару лет – пусть поголодают!" В Сети обсуждают слова Аксенова о возможном закрытии турсезона

Культура и ТВ 1 день назад

Репортаж со съемок нового сезона сериала "Сваты": Эксклюзив Sobesednik.ru

Туризм 1 день назад

Половина россиян хотят стать космическими туристами, но большинство пугает цена вопроса

Культура и ТВ 1 день назад

Киноэкскурсия: "Кавказская пленница" полвека спустя

Спорт 1 день назад

МОК: флаги России в Токио можно будет размещать на официальных гостиницах Олимпиады

Культура и ТВ 1 день назад

Орех Никулина, телепорт Шурика и знаменитый камень Нины: по следам "Кавказской пленницы"

Шоу-бизнес 1 день назад

Ксения Собчак: Нелюбовь народа меня кормит и поит

Шоу-бизнес 1 день назад

Россияне за 5 лет серьезно полюбили русскую поп-музыку вместо иностранной

Шоу-бизнес 1 день назад

Звёзды Инстаграма в купальниках

Культура и ТВ 1 день назад

Актеры в масках владельцев Facebook, Twitter и YouTube жестоко обращались с петербурженками

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика