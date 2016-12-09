«Киркоров в перьях - это нормально, а спортсмены в стразах - нет?». Навка впала в ярость, увидев мужчин в фигурном катании, подписчики упрекнули ее в лицемерии
Олимпийская чемпионка неожиданно выступила против вида спорта, который развивается в России уже несколько лет.
Татьяна Навка опубликовала в Instagram резкий пост, направленный против чересчур изящных мужчин в художественной гимнастике.
– Я конечно все понимаю: прогресс, толерантность и принятие всех, но для меня это перебор, - написала фигуристка, выложив запись выступления художественного гимнаста в стразах.
– Как забыть то, что ты видела? Счастлива, что в нашей стране такого нет и, надеюсь, никогда не будет. Мужское останется мужским, а женское женским! Мои дети никогда не увидят такое и не будут считать, что это норма. Кто же вырастет в западном обществе с такими тенденциями? - возмущается фигуристка.
Мнение Навки поддержали некоторые знаменитости. Фигурист и тренер Алесандр Жулин и певица Жасмин поставили смайлы «рука-лицо», а член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев назвал мужскую художественную гимнастику «безумием и клоунадой». А вот телеведущая Мария Командная посыл Татьяны Навки не поняла: "Действительно, ведь фигурное катание — совсем другое дело)", - написала она в комментариях.
Мнения обычных пользователей тоже разделились:
– То есть на Киркорове в перьях, лайках и стразах вы нормально росли, а тут шокированы парнем в стразах. Не будьте ханжами, - пишет @nfne.
– Какой кошмар. Куда катится мир, - написала @agron79
– Женщины толкают ядра, занимаются бодибилдингом. И тоже запретим?, - пишет @iris_1279.
– Осталось научить мужчин кормить грудью и рожать детей, - считает @arturkovalyov.
Пост Навки в 2021 году выглядит странно. В январе Москва приняла первенство России по художественной гимнастике, на котором впервые выступили мужские команды. Вот только никаких страз и ленточек на ребятах не оказалось.
Известно, что самым активным лоббистом участия мужчин в «художке» является наш прославленный тренер Ирина Винер. Несколько лет назад она даже просила олимпийского чемпиона Алексея Немова возглавить это направление. Сейчас, после резонанса, который спровоцировала Татьяна Навка, Алексей а эту тему говорить не захотел:
– Простите, но я не хотел бы комментировать виды спорта, к которым не имею отношения, - сказал Немов корреспонденту Sobesednik.ru
Чтобы разобраться, что к чему, приведем словам, которые Алексей сказал нам, комментируя ту же тему в 2015 году:
"Тема мужчин в художественной гимнастике существует давно. Есть две школы – японская, более мужественная, которая включает сложные акробатические элементы, и испанская, где работают по «женской» программе. Насколько я понимаю, распространение получает именно первый вариант. Надо это нам или нет – мне сложно судить. С одной стороны, очень уважаю Ирину Александровну и ее желание привлечь как можно больше людей к занятиям спортом. С другой – мне пока трудно представить, как у нас это будет приживаться. В свое время Ирина Александровна даже предлагала мне возглавить мужское отделение. Вроде бы и в шутку, а вроде бы и серьезно... Я сказал: «Извините, но нет». Все-таки я поклонник традиционной гимнастики. Плюсов, конечно, тоже хватает. Если мужчины придут в художественную гимнастику, с такой школой, Россия однозначно сможет претендовать на награды".