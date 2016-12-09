«Киркоров в перьях - это нормально, а спортсмены в стразах - нет?». Навка впала в ярость, увидев мужчин в фигурном катании, подписчики упрекнули ее в лицемерии

Известно, что самым активным лоббистом участия мужчин в «художке» является наш прославленный тренер Ирина Винер. Несколько лет назад она даже просила олимпийского чемпиона Алексея Немова возглавить это направление. Сейчас, после резонанса, который спровоцировала Татьяна Навка, Алексей а эту тему говорить не захотел:

– Простите, но я не хотел бы комментировать виды спорта, к которым не имею отношения, - сказал Немов корреспонденту Sobesednik.ru

Чтобы разобраться, что к чему, приведем словам, которые Алексей сказал нам, комментируя ту же тему в 2015 году:

"Тема мужчин в художественной гимнастике существует давно. Есть две школы – японская, более мужественная, которая включает сложные акробатические элементы, и испанская, где работают по «женской» программе. Насколько я понимаю, распространение получает именно первый вариант. Надо это нам или нет – мне сложно судить. С одной стороны, очень уважаю Ирину Александровну и ее желание привлечь как можно больше людей к занятиям спортом. С другой – мне пока трудно представить, как у нас это будет приживаться. В свое время Ирина Александровна даже предлагала мне возглавить мужское отделение. Вроде бы и в шутку, а вроде бы и серьезно... Я сказал: «Извините, но нет». Все-таки я поклонник традиционной гимнастики. Плюсов, конечно, тоже хватает. Если мужчины придут в художественную гимнастику, с такой школой, Россия однозначно сможет претендовать на награды".