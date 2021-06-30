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МОК: флаги России в Токио можно будет размещать на официальных гостиницах Олимпиады

Санкции WADA распространятся только на олимпийские объекты, общественные места и отели не подпадают под компетенцию МОК

Фото: Global Look Press

Международный олимпийский комитет заверил, что в гостиницах Олимпиады в Токио, в которых будут размещены официальные делегации, разрешено использовать российские флаги.

Об этом со ссылкой на пресс-службу МОК пишет ТАСС.

«Ограничения распространятся только на олимпийские объекты в Токио. Общественные места и гостиницы не подпадают под компетенцию МОК», – приводит агентство сообщение пресс-службы организации. 

Напомним, в отношении России действуют санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA). На Олимпиаде в Токио, которая пройдет с 23 июля по 8 августа, россияне будут выступать как команда Олимпийского комитета РФ. Вместо гимна России на церемониях награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Рубрика: Спорт

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