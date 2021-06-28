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Чиновники рассказали олимпийцам, как отвечать на острые вопросы о допинге, харассменте и BLM. А как бы справились вы?

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Фото: Russian Look

Перед поездкой в Токио Олимпийский комитет России решил подготовить спортсменов к сложным интервью. Атлетам выдали готовые ответы и реплики на самые болезненные темы. Одна из них допинговые санкции. Напомним, сборная России выступит на Играх без гимна и флага.

Смогли бы вы на их месте обойтись без шпаргалок и порадовать чиновников своими ответами?

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