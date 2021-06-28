Чиновники рассказали олимпийцам, как отвечать на острые вопросы о допинге, харассменте и BLM. А как бы справились вы?

Перед поездкой в Токио Олимпийский комитет России решил подготовить спортсменов к сложным интервью. Атлетам выдали готовые ответы и реплики на самые болезненные темы. Одна из них – допинговые санкции. Напомним, сборная России выступит на Играх без гимна и флага.

Смогли бы вы на их месте обойтись без шпаргалок и порадовать чиновников своими ответами?