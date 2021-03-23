"Нашим футболистам допинг не поможет – отпускайте!" В сети иронизируют над ФИФА, наказавшей российских футболистов

Дисциплинарный комитет ФИФА ввел санкции против российских футболистов Ивана Князева, Владимира Обухова и Дарьи Мещеряковой за нарушение антидопинговых правил, сообщается в релизе ассоциации.

Все три пробы у футболистов взяли в 2013 году. Князева, выступающего за пермскую «Звезду», и форварда «Ростова» Обухова дисквалифицировали за наличие в крови следов метандиенона (разновидность анаболических стероидов). В пробе Мещеряковой был обнаружен фуросемид (мочегонный препарат). Обухов признал нарушение и сотрудничал со следствием, его отстранили от футбола на шесть месяцев, двух других спортсменов - на два года.

Так как звезд среди перечисленных футболистов нет, россияне отнеслись к самой новостной составляющей довольно спокойно. Но вот сам факт, что СЕЙЧАС наказывают людей за допинг в 2013 году народ изрядно повеселил, как собственно и факт того, что у нас вообще есть футболисты.

«Проба 2013 года, вы это серьёзно? А чего сразу после его рождения в карточку не заглядывали? А, один признал вину… Братан, ты действительно помнишь, чего пил и ел восемь лет назад? Это жесть!» - эмоционален в комментарии россиянин.