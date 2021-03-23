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"Нашим футболистам допинг не поможет – отпускайте!" В сети иронизируют над ФИФА, наказавшей российских футболистов

Они попались на допинге в 2013 году, чем спровоцировали шутки про то, что "пора бы уже наказывать и призеров Олимпиады-1984"

Фото: mskagency.ru

Дисциплинарный комитет ФИФА ввел санкции против российских футболистов Ивана Князева, Владимира Обухова и Дарьи Мещеряковой за нарушение антидопинговых правил, сообщается в релизе ассоциации.

Все три пробы у футболистов взяли в 2013 году. Князева, выступающего за пермскую «Звезду», и форварда «Ростова» Обухова дисквалифицировали за наличие в крови следов метандиенона (разновидность анаболических стероидов). В пробе Мещеряковой был обнаружен фуросемид (мочегонный препарат). Обухов признал нарушение и сотрудничал со следствием, его отстранили от футбола на шесть месяцев, двух других спортсменов - на два года.

Так как звезд среди перечисленных футболистов нет, россияне отнеслись к самой новостной составляющей довольно спокойно. Но вот сам факт, что СЕЙЧАС наказывают людей за допинг в 2013 году народ изрядно повеселил, как собственно и факт того, что у нас вообще есть футболисты.

«Проба 2013 года, вы это серьёзно? А чего сразу после его рождения в карточку не заглядывали? А, один признал вину… Братан, ты действительно помнишь, чего пил и ел восемь лет назад? Это жесть!» - эмоционален в комментарии россиянин.
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«Это точно не анекдот? 2013 год, Офигеть, получается антидопинговое агентство, ввиду своей халатности и не исполнению обязанностей, позволяло выступать спортсменам под допингом целых 8 лет! Это чушь, а не антидопинговое агентство!» - считает читатель.

«Нашим футболистам допинг не поможет - отпускайте», - иронизирует по итогам чемпионата Европы болельщик.

«А у нас есть футболисты?!» - в шоке фанат хоккея.

«Российские футболисты были на допинге? Водки напились?» - звучит еще одна шутка.

«Ну, это вообще смех, пробы были взяты 8 лет назад, а сейчас 2021-й. А что не от Рождества Христова пробы рассматривают. В ФИФА сами мельдония объелись?» - не понимает действий футбольной ассоциации болельщик.

«Пробы взяли в 2013-м году, а сейчас решили наказать? Когда начнут наказывать призёров и чемпионов Олимпиады-1984?» - уточняет россиянин.

«Совет Мещеряковой. В Канаде девка-гребец на каноэ попалась допинге и заявила, что она не принимала. Это, мол, она занималась любовью с парнем, который допинг принимал», - советуют, как отмазаться от допинга футболистке.

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