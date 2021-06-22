Каждый из нас немножко Дзюба: Сила капитана сборной России – не только в ногах
Мы собрали самые известные заявления вероятно самого высокооплачиваемого из всех россиян в отечественной премьер-лиге
Интервью с футболистами могут навести тоску на кого угодно. «Придерживались своей тактики», «Выигрывает кто забивает больше», «Выложились на 110 процентов»... Кажется, все эти шаблонные фразы они учат наизусть еще в детской спортивной школе. Но все меняется, когда перед журналистами вырастает фигура Артема Дзюбы.
Недавно игрок «Зенита» признался, что собирается в будущем поработать на телевидении.
Уже ждем.
О российском футболе
Дзюба знает, о чем говорит, когда рассуждает о футболе на холоде. Около года своей карьеры он провел в Томске, где безморозный период составляет всего 4 месяца в году. Забить 20 мячей за год в России для него не проблема. Последний сезон – лучший тому пример. В матче финального тура за «Зенит» Дзюба забил четыре гола, довел общий счет до 204 мячей и стал лучшим бомбардиром лиги.
Комментатор Дмитрий Шнякин, который ездил с российскими клубами на коммерческий турнир в Катар, был приятно удивлен, что Дзюбу хорошо знают за рубежом, в гораздо более жарких странах:
– В Катаре во время матча «Зенита» и «Локомотива» была целая группа поддержки у Артема Дзюбы. Особенно массово за него пришли болеть игроки юношеской олимпийской сборной Таджикистана, которые проводили там свой турнир. Так что, можно сказать, Артем – настоящая международная звезда.
О карьере в иностранном клубе
О том, почему вариант с переездом в Европу не сложился, Артем рассказал только сейчас, и то без подробностей. По словам футболиста, он может вернуться к идее о переезде в другую лигу после чемпионата Европы.
– Из-за возраста, другого языка, совсем другой культуры ему, конечно, было бы очень сложно адаптироваться в Англии, – считает комментатор Денис Казанский. – Говоря о клубах, в которых Артем мог оказаться, сразу надо вычеркнуть первую шестерку (ведущие клубы из Манчестера, Лондона и Ливерпуля. – Ред.). Там не тот футбол, который ему подходит. А в командах уровня «Бернли», на мой взгляд, самому Артему было бы не очень интересно.
О ЧМ-2018
Эту фразу Дзюба почти кричал после эпического матча сборных России и Испании в 1/8 финала чемпионата мира, который был выигран по пенальти. И его легко понять. Сам футболист начал турнир в запасе, но уже к третьей игре вытеснил Федора Смолова из состава. В плей-офф Дзюба начал и вовсе вести себя по-капитански – толкал речь в перерывах, заряжая весь коллектив.
В саму команду Артем Дзюба тоже попал не сразу.
– Все это очень драматично развивалось. Чемпионат мира он ни в коем случае не хотел пропустить и добился включения в сборную, – размышляет Дмитрий Шнякин. – Перешел из «Зенита» в тульский «Арсенал» и начал там всех крушить. Я немного знаком с Артемом, он сам рассказывал, что каждый матч там был для него как маленький финал. Это был повод показать Черчесову, что он достоин сборной. То, что с ним произошло – настоящая голливудская история о том, как спортсмен отвоевал себе место на чемпионате мира, поехал на него с ощущением, что будет глубоким резервистом, но в итоге стал лидером.
О больших зарплатах футболистов
Судя по всему, Артем Дзюба – самый высокооплачиваемый футболист из всех россиян в отечественной премьер-лиге. По данным «Спорт-Экспресса», его годовой доход составляет 3,6 млн евро в год с учетом бонусов.
Желание получать рекордные зарплаты не всегда по нраву клубным начальникам. Владелец воспитавшего Дзюбу «Спартака» Леонид Федун говорил, что футболист «удавит всех за копейку».
– Федун говорил такие вещи, которые не должен был говорить. Это руководителя не красит, – рассуждал советский футболист «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев. – Он рассказал всем, какие Дзюба запросил деньги, прибавив, что он не бразилец Халк и не стоит, как Халк. Если бы я такое о себе услышал, то тоже бы ушел. Это оскорбительно. Хотя, конечно, у нас было другое отношение к командам. Сегодня игроки знают, что, как только закончится их карьера, они клубам будут не нужны. Время легенд и ветеранов прошло.
О скандале с Быстровым
Имидж алчного парня во многом сложился из легенды, о которой раз за разом вспоминают недоброжелатели Дзюбы. Якобы в 2009 году он украл в раздевалке пару десятков тысяч рублей у Владимира Быстрова, который играл в «Спартаке» под номером 23.
– Дзюба – воспитанник «Спартака». Он сам всегда любил это подчеркивать. Но у него осталась обида на клуб, – делится Ловчев. – Не стоит сбрасывать со счетов случай 2009 года с обвинением его в воровстве денег у Быстрова. Это большая история, след от которой тянется через годы.
О тренере
В 2015 году, после проигранного матча с «Динамо», Дзюба отказался общаться с прессой, приложив на ходу своего же тренера. Внутрикомандный конфликт вылез наружу. После этого испанец Унаи Эмери, на свое счастье, покинул «Спартак». На счастье – потому что в следующем клубе, испанской «Севилье», тренер три раза подряд выиграл Лигу Европы. Кажется, ему стоит сказать Артему спасибо.
О габаритах
По своим габаритам Артем Дзюба не очень сильно похож на футболиста. По крайней мере, другого нападающего с ростом 196 и весом под 100 килограммов в сборной России никогда не было.
Об ошибках в личной жизни
Фраза, которую футболист сказал, придя на эфир к Ивану Урганту, вызвала аплодисменты в зале. После скандала с публикацией интимного видео многие болельщики поддержали Артема и отнеслись с сочувствием. Кто не сталкивался с интернет-мошенниками?
Тем не менее тренерский штаб на всякий случай вывел игрока из состава.
– Вызови Станислав Черчесов Дзюбу – и всё, вместо того, чтобы готовиться к игре сборной, будут будоражить только эту историю и говорить только о ней. Зачем это нужно главному тренеру, когда ему надо команду готовить? – задавался вопросом тогда Евгений Ловчев.
Свое мнение по поводу инцидента выразил в ходе прямой линии даже Владимир Путин. «Это урок всем публичным людям, но это не должно отражаться на профессиональной деятельности», – рассудил президент России. После этого футболиста вернули в состав сборной.
Языковедение
«Клюв» и «оспа»
Есть несколько версий, что означает фамилия футболиста.
- Дзюба – с белорусского «клюв».
- Дзюба – украинская фамилия, образованная от прозвища, которое обозначает рябого человека (со следами оспы на лице).
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Материал вышел в издании «Собеседник+» №06-2021 под заголовком «Язык Дзюбы».
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Рубрика: Спорт