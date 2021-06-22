Каждый из нас немножко Дзюба: Сила капитана сборной России – не только в ногах

Дзюба знает, о чем говорит, когда рассуждает о футболе на холоде. Около года своей карьеры он провел в Томске, где безморозный период составляет всего 4 месяца в году. Забить 20 мячей за год в России для него не проблема. Последний сезон – лучший тому пример. В матче финального тура за «Зенит» Дзюба забил четыре гола, довел общий счет до 204 мячей и стал лучшим бомбардиром лиги.

Комментатор Дмитрий Шнякин, который ездил с российскими клубами на коммерческий турнир в Катар, был приятно удивлен, что Дзюбу хорошо знают за рубежом, в гораздо более жарких странах:

– В Катаре во время матча «Зенита» и «Локомотива» была целая группа поддержки у Артема Дзюбы. Особенно массово за него пришли болеть игроки юношеской олимпийской сборной Таджикистана, которые проводили там свой турнир. Так что, можно сказать, Артем – настоящая международная звезда.

О карьере в иностранном клубе