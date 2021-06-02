Истерик, позор "Зенита", манекен для шарфа. Как унижали в России триумфатора Евро Манчини
Сам тренер утверждает, что доволен работой в России
Роберто Манчини с итальянской командой только что что выиграли Евро-2020. До этого он работал в "Зените”. В Санкт-Петербурге итальянец задержался всего на один год — с 2017 по 2018. Там им остались недовольны все — от игроков до штатных комментаторов. У Манчини в России был только один фанат — президент «Зенита» Сергей Фурсенко. Сергей и Роберто давно знакомы — первые переговоры на тему работы итальянца в «Зените» проходили ещё в 2009 году.
В 2017-ом Манчини получил в России дорогих игроков и зарплату в 4,5 миллионов евро за сезон (в два раза больше, чем сейчас у него в сборной Италии). Однако, по итогам чемпионата, «Зенит» даже не попал в первую тройку. Всю вину за результат тогда повесили на итальянца. По информации Sports.ru, тренер говорил, что не участвует в покупке некоторых игроков.
Что тогда говорили о Манчини:
– Сказал Сергею Фурсенко, что Манчини позорит «Зенит», - говорил комментатор Геннадий Орлов.
– Я болельщик, и у меня не хватает эмоций! Сколько же можно издеваться надо мной?! Манчини – до свидания! Уж лучше буду больше болеть за «Тосно», чем за «Зенит». Там хоть люди развиваются, а не работают только за зарплату, - переживал Михаил Боярский, болельщик «Зенита».
Конфликт у Дзюбы с итальянцем начался практически с первых дней. Закончился он арендой футболиста в тульский «Арсенал».
– Да он вообще не тренер. После четырех месяцев работы не знает, кто правша, а кто левша. Он не тренер, а бизнесмен, - негодовал Артем Дзюба.
– Очень истеричный малый и всегда думал, что, если кто-то разговаривает, то это обязательно Дзюба, - жаловался игрок в другой раз.
Кроме него были и другие игроки, которые не смогли наладить контакт с Манчини.
– Не мог понять, что от меня хотят в игровом плане. Да и не только. Например, постоянно звучала тема, почему я не улыбаюсь. Его это раздражало, - рассказывал футболист Юрий Жирков.
– Я не чувствовал доверие Манчини. Когда я перешел, у нас не было даже разговора — просто поздоровались на тренировке, и все, для меня это было странно. В день игры он ко мне подходит и говорит, что я выхожу левым полузащитником. Это было безумие. Я не знал, что делать, и Манчини был мной недоволен, — вспоминал Магомед Оздоев.
Часто объектом критики становилась манера итальянца элегантно одеваться.
– Он просто манекен для повязывания шарфа. Но в этом Данила Козловский даст сто очков вперед, - комментатор Василий Уткин.
– Приглашение дорогих иностранцев себя который раз не оправдало, очень жаль, что мы своих российских специалистов держим на коротком поводке, - рассказывал экс-тренер дубля «Зенита» Алексей Стрепетов.
Сам итальянец, кажется, не держит зла на Санкт-Петербург. Фактически, он закончил работать в клубе ещё в 2017 году, когда освободилось место в сборной Италии. Манчини, который всю жизнь мечтал возглавить национальную команду, полностью переключился на аппаратные игры.
– Мне было хорошо в Санкт-Петербурге. Я обрел там чудесный опыт, - говорил Роберто Манчини после ухода из клуба.
Несмотря на все сложности, в «Зените» не забыли поздравить бывшего тренера с победой на Евро-2020.
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