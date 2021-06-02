Истерик, позор "Зенита", манекен для шарфа. Как унижали в России триумфатора Евро Манчини

Роберто Манчини с итальянской командой только что что выиграли Евро-2020. До этого он работал в "Зените”. В Санкт-Петербурге итальянец задержался всего на один год — с 2017 по 2018. Там им остались недовольны все — от игроков до штатных комментаторов. У Манчини в России был только один фанат — президент «Зенита» Сергей Фурсенко. Сергей и Роберто давно знакомы — первые переговоры на тему работы итальянца в «Зените» проходили ещё в 2009 году.

В 2017-ом Манчини получил в России дорогих игроков и зарплату в 4,5 миллионов евро за сезон (в два раза больше, чем сейчас у него в сборной Италии). Однако, по итогам чемпионата, «Зенит» даже не попал в первую тройку. Всю вину за результат тогда повесили на итальянца. По информации Sports.ru, тренер говорил, что не участвует в покупке некоторых игроков.