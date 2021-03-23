Чемпионат.com: Если в футболе существует справедливость, англичане не победят

Сегодня состоится финальный матч Чемпионата Европы по футболу Евро-2020, который был отменен в прошлом году из-за пандемии, в нем англичане сразятся со сборной Италии. Почему победа Италии будет победой во имя футбола, рассказал Чемпионат.com.

Как отмечается в статье, английская сборная запомнилась на этом турнире скучной игрой, победами через спорные пенальти и матчами, в которых почему-то не было атак, но откуда-то появлялись голы.

«Просто эти англичане — совсем не про футбол. С детства футбол нас учит тому, что много голов, куражные атаки и харизматичные личности на поле — это здорово. Что победы даются не только за счёт проведённых на тактической доске стрелочек, а ещё и во имя эмоций, железных нервов и ядерно исполненного гимна», – пишет автор.

Всё это не относится к игре сборной Англии, но очень и очень про итальянцев, которые в 2021 году олицетворяют современный футбол.

«Их хочется рассматривать. Не только игроков, но и стильный тренерский штаб. Мимику футболистов, победные поцелуи, их объятия с фанатами и флагами. Наконец трибуны, по которым не перекатываются пьяные тела. И центральные улицы городов, где флагов больше, чем пивных стаканов. Вопрос, конечно, восприятия и выборки сюжетов, но радость на итальянских улицах мне нравится больше, чем на английских. И оказаться я хочу именно там. (...) Именно поэтому победа Италии будет победой во имя футбола. Счастье, эмоция и драма победят расчёт. Вот бы так и случилось!» – говорится в заключении.

Финальный матч Евро-2020 пройдет сегодня на стадионе «Уэмбли» в Лондоне в 22:00 по московскому времени.