Ошибка судьи или задача УЕФА: Как Англия победила Данию в полуфинале Евро-2020

Сборная Англии вышла в финал Чемпионата Европы по футболу после победы над сборной Дании со счетом 2-1. Решающим моментом оказалось назначение в ворота сборной Дании спорного пенальти, с которым оказались не согласны эксперты и многие любители футбола.

Матч полуфинала между сборными Англии и Дании проходил в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Основное время игры закончилось ничьей 1:1 и в в дополнительное время главный арбитр Данни Маккели назначил пенальти в ворота Дании после падения форварда англичан Рахима Стерлинга. Система видеопомощи арбитрам (VAR) подтвердила правильность решения рефери, однако решение судьи вызвало споры в СМИ и соцсетях.

«Перед пенальти довольно долго на поле было два мяча. Я сигнализировал об этом арбитру, но он не свистнул. Я не вижу пенальти. Тяжело проиграть матч таким образом и вылетать таким образом. Раздражает, когда такое происходит. Жалко команду», — слова тренера сборной Дании Каспера Хьюлманда приводит Life.ru.

Экс-наставник «Арсенала» Арсен Венгер также заявил, что пенальти не было и что арбитр должен был посмотреть повтор. Их поддержал и главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью, он заявил, что рад победе Англии, но разочарован назначением такого пенальти, который не должны ставить в таких моментах, тем более на турнире класса Чемпионата Европы.

Как пишет автор Sportexpress, главные вопросы после матча остаются к видеоассистенту Полу ван Букелу, который, смотрел повторы момента с разных ракурсов и, тем не менее, не стал корректировать действия главного судьи. То есть, не усмотрел в решении судьи в поле явной ошибки и «ну или не захотел увидеть».

«С судьями и варом всё нормально (они прекрасно понимают, что пенальти гнбыло), просто они делают то, что им скажет их работодатель, т.е. УЕФА, которое им платит зарплату. "Начальник" сказал нужно вывести Англию в финал, если та сама не решит вопрос, вот судья и "сделал" пенальти, а ВАР его утвердил», – пишет пользователь NATSGUL.

В целом на всем турнире складывалась впечатление, что рефери часто судят в пользу сборной Англии, практически не дают им желтые карточки, удаляют с поля игроков соперников и многие другие мелочи, о которых никто не вспоминает. Все игры финальной стадии англичане проводят на домашнем стадионе в Лондоне, что также играет на их пользу. Пока нельзя с точностью сказать простая эта случайность или здесь замешана какая-то договоренность, поэтому остается ждать финального матча и надеяться на интересную игру без подобных судейских ошибок.

«Стерлинг очень похож на актера Куба Гьудинга мл., а как известно, лучший его фильм – "Военный ныряльщик"», – написал пользователь suselsusel90.

«Все равно, #Дания красавцы! Очень жаль, что в финал не вышли», – отмечает zdrasti_vas.

«За такой левый пенальти, буду топить за Италию в финале, стерлинг *****», – выразил недовольство skarta90 и пообещал болеть за сборную Италии.

В финале англичане сыграют с итальянцами. Матч пройдет 11 июля на стадионе «Уэмбли».