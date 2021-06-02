"Черчесов был Карабасом-Барабасом. За что его любить?" Россияне не удивлены, что игроки не поддержали тренера после увольнения

Журналисты обратили внимание, что после увольнения Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной России, ни один из футболистов команды не поддержал его в публичном пространстве.

Побоялись хейта со стороны болельщиков? Постеснялись? Как бы то ни было, коллективное молчание игроков национальной команды говорит о многом. Если бы действительно переживали по этому поводу и были категорически не согласны с решением РФС – наверное, дали бы понять.

Впрочем, такое поведение игроков удивления у болельщиков не вызвало, что понятно из их комментариев в соцсетях.

«Понятное дело. После того, что он сказал, что игроки низкого уровня, мягко говоря, неудивительно, что они его послали», – считает болельщик.

«Черчесов своим поведением – с гонорком, отталкивает от себя людей. Тут или всё вкупе или результат… Но результата нет – распишитесь!» – высказывает точку зрения житель столицы.