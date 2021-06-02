"Черчесов был Карабасом-Барабасом. За что его любить?" Россияне не удивлены, что игроки не поддержали тренера после увольнения
Увольнение Станислава Саламовича после провала на Евро-2020 показало, что не все в сборной было гладко
Журналисты обратили внимание, что после увольнения Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной России, ни один из футболистов команды не поддержал его в публичном пространстве.
Побоялись хейта со стороны болельщиков? Постеснялись? Как бы то ни было, коллективное молчание игроков национальной команды говорит о многом. Если бы действительно переживали по этому поводу и были категорически не согласны с решением РФС – наверное, дали бы понять.
Впрочем, такое поведение игроков удивления у болельщиков не вызвало, что понятно из их комментариев в соцсетях.
«Понятное дело. После того, что он сказал, что игроки низкого уровня, мягко говоря, неудивительно, что они его послали», – считает болельщик.
«Черчесов своим поведением – с гонорком, отталкивает от себя людей. Тут или всё вкупе или результат… Но результата нет – распишитесь!» – высказывает точку зрения житель столицы.
«Черчесову надо было за своим языком следить. Облил грязью игроков после позорного вылета с ЧЕ, думал что он – незаменимый. И кто после этого его поддержит? Дураков нет», – объясняет перербуржец.
«Черчесов сам их научил принципу: «Я не я, и лошадь не моя». Так что ничего удивительного нет», – комментарии россиян очень похожи.
«Так Черчесов сам начал первый обвинять, что причина провала состояла не в тренерском уровне, а непосредственно в игроках. И возникает логичный вопрос, зачем им заступаться за тренера, который их же и критикует, а себя считает невиновным во всех бедах. Признал бы, что все обкакались, как сам, так и весь состав и, может, кто-то бы и поддержал его. А так, получил по заслугам можно сказать», – прокомментировал сибиряк.
«Они ещё не успели поблагодарить, потому что до сих пор отмечают его увольнение!» – иронизирует читатель.
«Просто все рады тому, что ушёл этот самовлюблённый павлин», – вторит ему студент.
«Черчесов был у них как Карабас-Барабас. За что его любить?!» – не понимает россиянин.
«Очевидно, что пацаны мучились у этого тренера, а не играли. Он сам сильно несовременный, что касательно футбола, что общения. Уверен, что никто не расстроился, а наоборот», – предполагает фанат сборной.
Теги: #Черчесов, #Евро-2020, #сборная россии
Рубрика: Спорт