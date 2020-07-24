Вчера, в 21:00

В УЕФА разрешили Петербургу отказаться от матчей Евро-2020, но он этого делать не будет

В УЕФА признали, что ситуация с коронавирусом в России серьезно обостряется

Фото: Скриншот с видео на YouTube

Петербургский оргкомитет Евро-2020 принял решение провести все запланированные в Северной столице матчи чемпионата, сообщает «Интерфакс».

Ранее в пресс-службе УЕФА подтвердили, что Петербург может отказаться от проведения игр из-за усугубляющейся ситуации с пандемией коронавируса в России, писал ОТР со ссылкой на Союз европейских футбольных ассоциаций.

«Пять матчей мы уже провели, шестой завтра, впереди также четвертьфинал. УЕФА ежедневно проводит совещания, никаких переносов не планируется»

, – заявляют в местном оргкомитете. 

За минувшие сутки в России выявлено 16,7 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Ряд регионов вводят обязательную вакцинацию, а в Москве темпы вакцинации увеличились в пять раз.

Теги: #Евро-2020

Рубрика: Спорт

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