"По воротам не бьет, только табуретом": в Сети высмеяли статистику Кокорина в Италии

В интернет просочилась статистика нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина в этом сезоне. И эффективность игры футболиста, прямо скажем, не убедила.

Кокорин провёл 91 минуту на поле за четыре игры за итальянский клуб. Футболист ни разу не отличился, при этом не совершив ни одного удара по воротам. Нападающий не отдал голевых передач и не сделал ни одной передачи под удар. Вместе с тем Кокорин отметился 25 точными передачами из 30 попыток, а также выиграл одно из пяти единоборств. Попыток дриблинга форвард не совершал и коснулся мяча в чужой штрафной лишь раз.

Столь неубедительная статистика вызвала в соцсетях уйму хейта в адрес нападающего, который таким образом попробовал себя в европейском чемпионате. Приводим самые интересные высказывания.

«Оценивать еще, конечно, рано, он же подающий надежды, талант», – бросили шпильку в адрес 30-летнего игрока, большая часть карьеры которого уже позади.

«Кокорин в форме «Фиорентины» с мячом. Редкое фото. Можно потом на аукционе продать, хотя мало кто поверит, что фото подлинное», – оценили редкий фотокадр Александра в Серии А.

«Видно же он наигрался в Италии, ему пора на родину ... на Мальдивы», – болельщик хорошо знает, где Кокорин любит проводить отпуск.

«Да, Саша бережет ноги для Мальдив. Respect!», – и снова про отпуск.

«Секрет успеха точных передач от Коко: чем короче передача, тем меньше шанс неточности», – специалист объяснил высокий процент точных передач нападающего.

«Спартаку» пригодился бы такой нападающий. Талант есть, просто еще не раскрылся. А если серьезно, то это единственный случай, когда российский клуб смог загнать в Европу недофутболиста, а не наоборот. Респект «Спартаку» за этот легендарный трансфер», – фанат вспомнил, из какого клуба Кокорин перебрался в Европу.

«Похоже установка была – мяч не трогай, ребята сделают все сами», – иронизирует над статистикой читатель.

«Мамаева надо во Флоренцию – заживут парни! Уххх! Так сказать, введем ответные санкции!» – конечно же, в дискуссии не забыли и про закадычного друга Кокорина – Павла Мамаева.

«По воротам боится бить – они же в суд подать могут. Так что бьет только табуретом», – футболисту вспоминают историю в кафе, из-за которой он оказался в тюрьме.

«Молодец, Сашок! Гни свою линию!», – и снова неприкрытая ирония в адрес игрока.

«Легенда. Я думаю про него в Италии кино снимут. А что они хотели, чтобы за 4,5 миллионов Евро он еще в сторону ворот бил? Может он еще и голы за эти копейки должен забивать?!» – «не понимает» фанат недовольства итальянцев.

«Не бил, не бью и не буду бить!», – перефразировал известное выражение Александра Кержакова болельщик.

«Давай начнём с минимальных требований: ходит – отлично, на лавке сидит – великолепно, лавкой никого не фигачит – amazing», – история со стулом теперь, похоже, с нападающим навсегда.