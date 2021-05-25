Мать Андрея Аршавина рассказала об угрозах посадить ее сына в тюрьму

Татьяна Аршавина прокомментировала скандал с участием ее знаменитого сына.

Бывшая жена футболиста – Алиса Аршавина (Казьмина), которая в свое время увела спортсмена у беременной третьим ребенком Юлии Барановской, продолжает обвинять в своих проблемах со здоровьем экс-свекровь.

Обвинения в том, что мама Андрея Аршавина «навела порчу» на бывшую невестку, Татьяна Аршавина прокомментировала Sobesednik.ru.

– Ситуация абсолютно зеркальная, – утверждает женщина. – Все, что Алиса говорит обо мне, она сама и делает! Подозреваю, что это в отношении моего сына ею был сделан приворот – когда он ушел к ней от Юлии и детей. Алиса, видимо, не знала, что существует эффект бумеранга и зло обратно возвращается тому, кто его отправил.

– Вот и ей прилетело. В том числе – за то, что, как она говорила, мой сын… закончит жизнь в тюрьме или умрет от алкоголизма! А вышло наоборот – у него всё хорошо, – не скрывает радости мама футболиста.

Татьяна Аршавина по-прежнему считает бывшую жену своего сына обманщицей.

– Нам она рассказывала, будто работает в Эрмитаже. Позже – что она якобы «майор ФСБ». Мы с Андреем за нее переживали, лечили, помогали как могли. Потом она деньги у моего сына украла, и это стало последней для нас каплей. Сейчас Алиса любыми способами пытается остаться в доме, из которого должна выехать по решению суда – а выезжать ей явно не хочется, – подчеркнула мама спортсмена.