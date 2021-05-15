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Петерс Покровскис: Почему квазичемпион ФНЛ опять оступился?

Спорт
18:39, 15 мая 2021

Петерс Покровскис: Почему квазичемпион ФНЛ опять оступился?
Александр Бородюк // Global Look Press
Александр Бородюк // Global Look Press

Обозреватель Sobesednik.ru — о финале сезона 2020/21 ФНЛ для «Торпедо»: шли на первом месте и готовились к Премьер-лиге, а закончили шестыми.

До сих пор помню, как Дик Адвокат, заступая на должность главного тренера сборной России по футболу перед каким-то отборочным циклом, где наши россияне смотрелись явными фаворитами, сказал: команде предстоит сыграть 10 финалов — ну, по числу игр самого цикла. И результата-то итогового не помню (но скорей всего, он из тех, которые «как обычно»), а слова помню…

Так вот: даже без скидки на спешную, за несколько туров до конца сезона, тренерскую рокировку Бородюк — Игнашевич, мало сказать, что «Торпедо» проиграло свои истинные финалы. Вот именно те самые ФИНАЛЫ, важнейшие игры сезона, когда терять очки было вообще нельзя. Правильно будет вдобавок обязательно уточнить: торпедовцы терпели фиаско даже тогда, когда конкуренты оступались, а то и вообще расступались. Ну как можно всерьез претендовать на успех, если «Алания» или «Балтика», с которыми москвичи соревновались за путевку в «стыки», так безбожно «слетали» кому-то прямо перед твоей игрой, буквально выталкивая тебя на заветное четвертое место, дающее право стыковых игр за выход в Премьер-лигу — и твоя команда при этом не могла даже забить?!

И давайте сразу оговоримся: пусть Александр Бородюк с задачей повышения в классе не справился, как не справился в первый раз, а затем явно заваливал и второй и уволенный Сергей Игнашевич. Но разница та, что с Игнашевичем, который снова провалил зимне-весеннюю половину сезона, шансы на успех потеряны были бы намного раньше. А так они, пусть в чем-то и эфемерные, но сохранялись до самого последнего тура.

С другой стороны — а что делать, если у тебя через одного купленные при прежнем тренере Коржи, Шкофлеки и иже с ними? Приобретавшиеся «под основу», но совершающие при этом, как бы помягче выразиться, интеллектуально незрелые действия. Ну какой ты игрок основного состава топ-клуба ФНЛ, если ты при опаснейшей атаке своей команды с численным перевесом втыкаешься в своего же партнера и теряешь мяч? Куда тебе в Первую лигу, если ты раз за разом мажешь по пустым воротам из убойных позиций? Какой ты прогрессирующий перспективный талант, если додумываешься на последних минутах одного из таких ФИНАЛОВ, соблюдая фейр плей, возвращать мяч так, чтобы он ушел за находившуюся через полполя лицевую линию, а не боковую, у которой ты стоишь?! 

Ведь лицевая — это не только возможность для чужого вратаря сильнее потянуть время при вводе мяча, чем полевому — из аута. Главное — это потенциально более сложная, чем на земле, верховая борьба. Собственно, следом как раз и случилось то, что я предвидел: мяч в воздухе, и торпедовец локтем шарахает сопернику в голову. Повреждение, «желтая», медицинская бригада на поле, и еще две минуты ФИНАЛА долой...

Такое можно сравнить только с действием детей из СДЮШОР, которых я сейчас наблюдаю каждый вечер на спортивной площадке: они кучкой бегают за мячом, и так же кучкой вокруг него стоят в момент, насколько это позволительно говорить в контексте о классической дворовой «коробки», позиционной атаки. И вот хоть бы одному пришло в голову отойти и открыться под передачу!

…И тогда, когда Бородюк весной подписывал контракт, и сейчас, когда препарируешь очередное фиаско, так хочется провести параллели с его предыдущим сезоном в «Торпедо» — тем самым, когда он тоже принял москвичей в тяжелой ситуации, но вывел в Премьер-лигу. Однако тогда у тренера было больше времени. Тогда была понятнее (и, скорей всего, мощнее) финансовая мотивация игроков. Тогда в составе было больше толковых, и уж точно было больше неравнодушных.

К счастью, с целым рядом тех, кто и при Игнашевиче непонятно что делал даже на лавке, а при Бородюке вообще оказывался вне заявки на матч, контракты истекают. А вот у самого тренера он — до конца следующего сезона. 

Что ж, потерпим еще год — нам, «черно-белым», не привыкать…

 

 

 

Теги: #футбол

Рубрика: Спорт

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