"Мозгов нет, лишь татуировки": Фанатов шокировал пост Смолова в Instagram

Нападающий «Локомотива» оставил послание главному тренеру российской сборной Станиславу Черчесову после того, как тот не вызвал его на Евро.

Московский «Локомотив», обыграв самарские «Крылья Советов» (3:1), стал обладтелем Кубка России в девятый раз в своей истории. И одну из ключевых ролей в этой победе сыграл нападающий «железнодорожников» Фёдор Смолов, который недавно узнал, что его не вызвали в сборную России для подготовки к чемпионату Европы.

Поэтому победу форвард решил отметить постом в Instagram, в котором употребил матерное слово. «Они не ставят на меня, но я ####### [взгрел] их», – подписал Смолов фото с медалью. Эта фраза – цитата из из трека Poslevkusie рэпера OBLADAET.

Многие увидели в этом персональное послание главному тренеру сборной Станиславу Черчесову, который, похоже, разочаровался в нападающем после полуфинала чемпионата мира в России, когда Смолов решил пробить послематчевый пенальти в ворота хорватов паненкой и не забил. Именно Фёдора болельщики тогда считали главным виновником поражения.

Отметим, что в финале Кубка Смолов также пробивал пенальти, но сделал это сильным ударом, а не паненкой.

Болельщики сборной не могли не обратить внимание на такой пост Фёдора в Instagram и принялись комментировать его в соцсетях. Любопытно, что большинство считает решение Черчесова логичным.

«Если уж до 31 года ума не набрался – таким этот мажор и до конца своей жизни останется. Жаль, что таких вот особей нам в основном по телевизору показывают!», – отметил болельщик.

«И губки еще жопкой на фото сложил как инстасамка, тьфу блин...», – не понравился людям и сам сюжет кадра с медалью.

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«Черчесов не такой глупый, чтобы после цитирования Смоловым рэпера передумать и все-таки принять решение вернуть его в сборную», – фанат уверен, что Станислав Саламович заметит посыл нападающего.

«Если Черчесов отнесётся к этим словам по-своему, Федя ни при каких обстоятельствах при нём не появится в сборной. А Саламович у руля команды, мы так поняли надолго, если при таких результатах он ещё там», – этот болельщик сборной уверен, что теперь дверь в команду для Смолова при Черчесове точно закрыта.

«Федя, ты что, баран малолетний?! 30 лет, мозгов нет, только татуировки...», – удивился посту фанат «Локомотива».

«Федя, это какая-то дичь!» – чуть перефразировал фразу из любимого всеми фильма «Бриллиантовая рука» в завершении дискуссии еще один болельщик.