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Анзор Кавазашвили: Таких, как Смолов, надо арестовывать и в кандалах держать

Общество - Спорт
17:46, 06 апреля 2020

Global Look Press
Global Look Press

Член Комитета РФС по этике и знаменитый советский вратарь эмоционально отреагировал на новость о поступке Федора Смолова.

Игрок сборной России и испанской «Сельты» прилетел из Испании к своей семье в России, нарушив карантин сразу в двух странах.

Сам Смолов объяснил в Инстаграме, что ему пришлось пойти на такой переезд по семейным обстоятельствам. Каким – говорить не стал, но через неделю невесте Смолова Марии Юмашевой (внучке первого президента России) исполнится 18 лет.

По словам члена Комитета РФС по этике, футбольное ведомство вряд ли будет официально комментировать эту ситуацию.

– У нас ещё не до конца сформирована законодательная база за такие нарушения, – говорит Анзор Кавазашвили. – Сейчас ко всем обратились по человечески: не контактировать с людьми, не заражать никого, не наносить вред окружающим. Но я считаю, что если человек этого не понимает, таких, как он, надо просто арестовывать и в кандалах держать в помещении.

Анзор Кавазашвили // Фото: Global Look Press

Чтобы не нарушать закон, футболист, судя по данным FlightRadar, приземлился в Минске. Скорее всего, границу с Россией он пересек на автомобиле.

– Если у Федора от того, что он играет в испанском клубе, крыша поехала, и он решил, что с ним ничего не будет, что у него самый крепкий организм, то это большая ошибка, – считает легендарный вратарь. – Много у тебя денег или мало – никакой роли не играет. Зараза влезет в любую дырку и будет развиваться. Башкой надо думать. А если извилины не работают, таких людей надо изолировать.

Рубрика: Спорт

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