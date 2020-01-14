СМИ сообщили о предстоящей свадьбе Федора Смолова и внучки Бориса Ельцина

Нападающий сборной России и столичного «Локомотива» Федор Смолов может жениться на внучке Бориса Ельцина.

Как пишет «Российская газета», о романе 29-летнего игрока московского «Локомотива» и Марии Юмашевой стало известно после того, как он разместил фотографии с их совместного отдыха. Известно, что Смолов уже сделал девушке предложение. Отмечается, что по российским законам пара сможет официально оформить свои отношения только через год, поскольку невесте еще не исполнилось 18 лет.

Предположительно, торжество состоится на карибском острове Сент-Барт, где молодые люди проводили отдых. Сообщается, что у семьи внучки первого президента России сложились хорошие отношения со Смоловым.

Между тем, по словам PR-директора футболиста Елены Болотовой, информация о возможной свадьбе – пока лишь догадки: «Просто кто-то написал, что он готов жениться – на этом все. Меня на свадьбу не приглашали. Не могу ничего подтвердить», – цитирует Болотову канал «Звезда».

Ранее российский бомбардир был женат на знаменитой модели, после ЧМ по футболу – 2018 Виктории Лопыревой.