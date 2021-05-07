"Будет иностранец": Геркус назвал имя идеального главного тренера "Спартака"

Контракт нынешнего наставника красно-белых Доменико Тедеско истекает в конце мая 2021.

Экс-гендиректор «Локомотива» Илья Геркус предположил, кто из потенциальных наставников возглавит красно-белых.

Свое мнение о ситуации, сложившейся вокруг назначения в «Спартак» нового главного тренера, Геркус высказал в телеграм-канале.

«Тедеско в ближайшие дни скажет последние слова болельщикам «Спартака», прессе и владельцам, получит в ответ свою порцию аплодисментов (в зависимости от занятого места), лестных и не очень слов, бонус, если повезёт, и улетит в Германию. Что теперь?

Первое, что понятно из складывающейся на наших глазах новой политики «Спартака»: отечественных тренеров не будет. И понятно почему. Бердыев, Семин, Карпин слишком «тяжелые», слишком требовательные, да вдобавок ещё и каждый по-своему достаточно публичные люди. С ними будет непросто, поэтому не будет никак.

Фигуры полегче легко критикуемы и не гарантируют результата. Значит иностранец. Какой иностранец?» – рассуждает Геркус.

Функционер считает, что «хорошего иностранного тренера волнует несколько вещей: репутация, следующий этап карьеры и зарплата».

Илья Геркус//фото: Instagram

«В переговоры они вступают охотно, но, как и игроки, используют их в своих личных целях, охотно демонстрируя интерес к своей персоне широкому кругу потенциальных работодателей. Но своё согласие на работу они, как и топовые игроки, дают, если верят в успешность проекта. Для этого тщательно анализируют состав, выявляют слабые места, узнают у владельцев перспективы усиления, сохранения лидеров и размер инвестиций, знакомятся с менеджментом и условиями работы. Словом, всесторонне взвешивают шансы на успех», – продолжает Геркус.

И после этого экс-гендиректор «Локомотива» переходит к конкретным персонам, которых «сватают» в «Спартак», рассуждая, какова вероятность появления каждого из них.

«Фигуры вроде Жардима или Гарсии, возможно, на переговоры и идут, но посмотрев на нынешний «Спартак», его амбиции, бюджет и систему управления, скорее всего, откажут. Участвовать в гонке за второе-третье место, играть в Лиге Конференций для такого уровня тренеров неинтересно.

Теперь взглянем на Руя Витория – потенциально самого вероятно тренера красно-белых. Что мы о нем знаем? Успешный старт карьеры в Португалии. Трехлетний контракт с «Бенфикой» и суперуспешное выступление с этой командой. Клубные рекорды, требл и квадрупл, переподписание, но затем спад, провал в группе Лиги Чемпионов и посреди неудачно складывающегося сезона 2018/19 нашего героя попросили», – вспоминает Геркус.

Руй Витория//фото: Global Look Press

Далее следует рассказ о ближневосточном этапе карьеры португальца, который начинался успешно, но в этом сезоне завершился после шести поражений в десяти играх, что привело к последнему месту и расторжению контракта по обоюдному согласию сторон.

«При таких обстоятельствах вариант со «Спартаком» для Руя Витория – отличная опция: возвращение в европейский футбол, приличная лига, шансы на медали, Лига Чемпионов, если очень повезёт, или Лига Европы, тоже неплохо, хороший оклад плюс бонусы. Выступит хорошо – вернётся в Португалию или в Бразилию. Не получится – заработает денег.

Владельцы «Спартака» тоже получают свои преимущества: реноме – тренер все же с титулами, обыгрывал «Зенит» в плей-офф ЛЧ, но без амбиций лезть в селекцию и управление. Получится – весь почёт руководителям, нет – тренер не подошёл, бывает.

Уйдёт без скандалов. Это тоже часть пакета», – приводит доводы Геркус.

Напомним, вместе с Тедеско «Спартак» покинет и весь его тренерский штаб. Иностранные и российские СМИ называют различные имена возможных преемников Тедеско, в их числе – 51-летний португальский специалист Руй Витория, ранее работавший с лиссабонской «Бенфикой».