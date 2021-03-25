Эксперт "Матч ТВ": Знарок возглавит "Динамо", а в "Спартак" придет Ларионов

Московский «Спартак» не стал продлевать контракт с Олегом Знарком. Два года работы трехкратного обладателя Кубка Гагарина с красно-белыми завершились двумя выходами в плей-офф и вылетами в первом же раунде. Это максимум для команды в последние четыре сезона, но раньше и этого добиться не могли.
Но дело сейчас не в этом. Несмотря на всю сложность характера, Олег Знарок остается одним из топовых тренеров КХЛ. И конечно, интересно, где он продолжит карьеру. У эксперта «Матч ТВ» Павла Лысенкова есть достаточно любопытное мнение на этот счет.
– Я ничего не утверждаю, но выдвигаю свою версию, – подчеркивает Лысенков. – Следите за логикой. Я знал, что Олег Знарок сразу после вылета из плей-офф отправился домой – к себе в Ригу. И я знал, что Знарка не будет в Москве до конца месяца. Но тут вдруг Знарок внезапно появляется в Москве, его видят на трибуне матча «Динамо» – СКА. Да, вы можете сказать: «Подумаешь, он решил сходить на игру двух своих бывших команд».
Однако вы плохо знаете Знарка. Неужели он ради этого рванул бы из Риги, нарушая посткубковую сиесту? Конечно же, нет. Должно было быть очень важное обстоятельство.
Так вот, я думаю, руководство динамовцев уже наводит мостики со Знарком, при котором бело-голубые завоевали Кубок Гагарина в 2012 и 2013 годах.
Между прочим, за сезон до «Спартака» Знарка уже звали возглавить «Динамо» по ходу сезона. Тогда бело-голубые валились, шли очень низко, рисковали не попасть в плей-офф. Я даже созванивался со Знарком, хотя он с журналистами по телефону говорит крайне редко. И мы обсуждали вариант, стоит ли ему идти в «Динамо».
В итоге Знарок не пошел. Команду возглавил Крикунов, которого Знарок считает своим другом. Они хорошо и тепло общаются, да и у Васильича есть дом в Риге. Но уже много раз слышал, что это последний сезон тренера, которому в апреле исполнится 72 года. Конечно, какие-то обстоятельства могли бы задержать Крикунова на посту – например, он выигрывает Кубок Гагарина и говорит, что остается. Как с этим спорить? Но даже в таком случае было бы красиво уйти победителем.
И кого тогда брать на работу? Знарок – отличный вариант. Он умеет давать результат с ресурсными командами.
А состав у «Динамо» отличный, и он может быть еще сильнее. Да и сам Олег Валерьевич – все же не спартач, а истинный динамовец. Это был бы идеальный альянс.
Есть у специалиста версия и о том, кто теперь может возглавить «Спартак». И это очень звучное имя.
«Есть инсайд, что «Спартак» может возглавить известный в прошлом хоккеист. Также говорят, что в штаб команды как ассистенты могут прийти Виктор и Вячеслав Козловы. Они не братья, просто однофамильцы. Уже официально известно, что председателем наблюдательного совета «Спартака» стал Олег Усачев, которого я помню по работе в СКА. И вы сами прикиньте.
«Спартак» теперь под таким же более-менее сильным влиянием СКА, как «Витязь» и «Сочи». Плюс все сборные России. А в этой системе принято, что тренеры как наемные менеджеры ходят из клуба в клуб.
Я клоню к тому, что «Спартак» возглавит Игорь Ларионов. Он теперь свободен, его нужно задействовать именно в таком проекте. Помощником станет другая легенда воскресенского хоккея – Слава Козлов, с кем Ларионов играл в «Русской Пятерке» в «Детройте». И мы знаем, что фигуру Ларионова давно сватали на пост главного тренера клуба КХЛ. Но отдавать ему СКА – слишком большой риск. А на «Спартаке» пусть потренируется».