Эксперт "Матч ТВ": Знарок возглавит "Динамо", а в "Спартак" придет Ларионов

Московский «Спартак» не стал продлевать контракт с Олегом Знарком. Два года работы трехкратного обладателя Кубка Гагарина с красно-белыми завершились двумя выходами в плей-офф и вылетами в первом же раунде. Это максимум для команды в последние четыре сезона, но раньше и этого добиться не могли.

Но дело сейчас не в этом. Несмотря на всю сложность характера, Олег Знарок остается одним из топовых тренеров КХЛ. И конечно, интересно, где он продолжит карьеру. У эксперта «Матч ТВ» Павла Лысенкова есть достаточно любопытное мнение на этот счет.

– Я ничего не утверждаю, но выдвигаю свою версию, – подчеркивает Лысенков. – Следите за логикой. Я знал, что Олег Знарок сразу после вылета из плей-офф отправился домой – к себе в Ригу. И я знал, что Знарка не будет в Москве до конца месяца. Но тут вдруг Знарок внезапно появляется в Москве, его видят на трибуне матча «Динамо» – СКА. Да, вы можете сказать: «Подумаешь, он решил сходить на игру двух своих бывших команд».

Фото: Александр Кулебякин / Global Look Press

Однако вы плохо знаете Знарка. Неужели он ради этого рванул бы из Риги, нарушая посткубковую сиесту? Конечно же, нет. Должно было быть очень важное обстоятельство.

Так вот, я думаю, руководство динамовцев уже наводит мостики со Знарком, при котором бело-голубые завоевали Кубок Гагарина в 2012 и 2013 годах.

Между прочим, за сезон до «Спартака» Знарка уже звали возглавить «Динамо» по ходу сезона. Тогда бело-голубые валились, шли очень низко, рисковали не попасть в плей-офф. Я даже созванивался со Знарком, хотя он с журналистами по телефону говорит крайне редко. И мы обсуждали вариант, стоит ли ему идти в «Динамо».

В итоге Знарок не пошел. Команду возглавил Крикунов, которого Знарок считает своим другом. Они хорошо и тепло общаются, да и у Васильича есть дом в Риге. Но уже много раз слышал, что это последний сезон тренера, которому в апреле исполнится 72 года. Конечно, какие-то обстоятельства могли бы задержать Крикунова на посту – например, он выигрывает Кубок Гагарина и говорит, что остается. Как с этим спорить? Но даже в таком случае было бы красиво уйти победителем.

И кого тогда брать на работу? Знарок – отличный вариант. Он умеет давать результат с ресурсными командами.

А состав у «Динамо» отличный, и он может быть еще сильнее. Да и сам Олег Валерьевич – все же не спартач, а истинный динамовец. Это был бы идеальный альянс.

Есть у специалиста версия и о том, кто теперь может возглавить «Спартак». И это очень звучное имя.

«Есть инсайд, что «Спартак» может возглавить известный в прошлом хоккеист. Также говорят, что в штаб команды как ассистенты могут прийти Виктор и Вячеслав Козловы. Они не братья, просто однофамильцы. Уже официально известно, что председателем наблюдательного совета «Спартака» стал Олег Усачев, которого я помню по работе в СКА. И вы сами прикиньте.

«Спартак» теперь под таким же более-менее сильным влиянием СКА, как «Витязь» и «Сочи». Плюс все сборные России. А в этой системе принято, что тренеры как наемные менеджеры ходят из клуба в клуб.

Я клоню к тому, что «Спартак» возглавит Игорь Ларионов. Он теперь свободен, его нужно задействовать именно в таком проекте. Помощником станет другая легенда воскресенского хоккея – Слава Козлов, с кем Ларионов играл в «Русской Пятерке» в «Детройте». И мы знаем, что фигуру Ларионова давно сватали на пост главного тренера клуба КХЛ. Но отдавать ему СКА – слишком большой риск. А на «Спартаке» пусть потренируется».